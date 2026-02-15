Có nên rửa trứng trước khi cất vào tủ lạnh?

Trung QuốcChuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Yang Sihan khuyến cáo rửa trứng sau khi mua về sẽ phá hủy lớp màng cuticle bảo vệ tự nhiên trên bề mặt vỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, khiến trứng nhanh hỏng hơn.

Trong một bài viết gần đây trên fanpage, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Yang Sihan chia sẻ trứng gà vốn được coi là "kho dinh dưỡng lý tưởng" nhờ khả năng cung cấp protein dồi dào với tỷ lệ hấp thụ cao. Trứng là thực phẩm thiết yếu, giá thành rẻ và xuất hiện trong hầu hết tủ lạnh của mọi gia đình, song nhiều người vẫn đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong cách bảo quản, vô tình biến thực phẩm bổ dưỡng này thành nguồn gây hại cho sức khỏe.

Theo Sihan, một trong những thói quen phổ biến nhất là rửa trứng bằng nước ngay sau khi mua về với mục đích làm sạch. Cô cảnh báo đây là sai lầm tai hại, bởi việc tiếp xúc trực tiếp với nước sẽ phá hủy lớp màng cuticle bảo vệ tự nhiên trên bề mặt vỏ trứng. Lớp màng mỏng này đóng vai trò như một rào cản ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập và giữ cho trứng tươi lâu. Khi lớp màng bảo vệ này bị mất đi, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập qua các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt vỏ, làm đẩy nhanh quá trình biến chất và khiến trứng nhanh hỏng hơn.

Ảnh minh họa: Migros

Đối với các loại trứng đóng hộp mua tại siêu thị, chuyên gia cho biết người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm cho trực tiếp vào tủ lạnh vì chúng đã được xử lý làm sạch và khử trùng từ nhà máy. Riêng với trứng lẻ mua tại các chợ truyền thống thường bám bụi bẩn, thay vì rửa nước, người nội trợ chỉ nên dùng khăn khô hoặc giấy lau nhẹ nhàng. Quy tắc quan trọng nhất cần ghi nhớ là chỉ nên rửa trứng bằng nước sạch ngay trước khi bắt đầu công đoạn chế biến món ăn.

Bên cạnh đó, kỹ thuật đặt trứng vào tủ lạnh cũng quyết định đáng kể đến độ tươi ngon của thực phẩm. Chuyên gia khuyến nghị bảo quản trứng ở các ngăn phía trong để tránh sự biến thiên nhiệt độ mỗi khi đóng mở cửa tủ. Đồng thời, trứng nên được đặt theo chiều đầu tròn hướng lên trên và đầu nhọn hướng xuống dưới. Cách làm này giúp buồng khí nằm ở đầu tròn luôn ổn định, giữ cho lòng đỏ nằm ở vị trí trung tâm, tránh tình trạng lòng đỏ sát vào vỏ gây hỏng trứng.

Ngoài cách bảo quản, cô cũng giải đáp hai vấn đề thường gặp về màu vỏ trứng và hàm lượng cholesterol. Nhiều người ưu tiên chọn trứng vỏ đậm hoặc trứng có lòng đỏ sẫm màu vì tin rằng chúng bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định màu sắc vỏ trứng chủ yếu do giống gà quyết định, hoàn toàn không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng dinh dưỡng giữa trứng vỏ đậm và vỏ trắng.

Đối với nỗi lo ngại về cholesterol, Sihan giải thích phần lớn cholesterol trong máu là do gan tự tổng hợp và chế độ ăn uống chỉ đóng vai trò thứ yếu. Với một người trưởng thành khỏe mạnh, việc tiêu thụ mỗi ngày một quả trứng là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về trứng, người tiêu dùng nên chú ý tiết chế các thực phẩm đi kèm giàu chất béo bão hòa như thịt xông khói, xúc xích hay đồ chiên rán. Những người có tiền sử mỡ máu cao hoặc bệnh lý tim mạch có thể điều chỉnh lượng trứng tiêu thụ xuống còn 2 đến 3 quả mỗi tuần hoặc ưu tiên dùng lòng trắng để đảm bảo an toàn tối ưu cho sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng Yang Sihan. Ảnh: Fanpage

Bình Minh (Theo China Times)