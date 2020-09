Có nên nghỉ việc lương tháng 12 triệu để bán hàng online?

Tôi làm mẹ đơn thân, tài sản 400 triệu, đang đắn đo nghỉ việc công ty, để dồn hết vốn, tập trung mở rộng kinh doanh online.

Tôi là mẹ đơn thân, năm nay 28 tuổi. Công việc chuyên môn của tôi là kế toán, mức lương hiện tại 12 triệu đồng, có đóng bảo hiểm. Tính chất công việc rất nhàn nên tôi có thể đi trễ, lên công ty làm rất ít, khi có hợp đồng thì làm, không lại nghỉ, nhưng vẫn phải đến công ty như giờ hành chính. Về chuyên môn, tôi tự thấy mình học hỏi khá nhanh, làm việc có hiệu quả, khác biệt với những người khác, có kinh nghiệm vì đã làm qua ba công ty. Nhưng hiện tại, tôi không muốn tiếp tục theo đuổi nghề này nữa vì bản thân không còn hứng thú, cũng không có năng lực để phấn đấu tới vị trí kế toán trưởng do không có đam mê, không phù hợp với tính cách.

Ba năm trước, tôi và chồng cũ có chung tiền để làm căn hộ dịch vụ (đi thuê nhà rồi thiết kế, cho thuê lại). Thời điểm năm 2018-2019 là giai đoạn đầu tư và thu hồi vốn, tình hình khá ổn. Nhưng qua năm 2020, vì dịch bệnh Covid bùng phát nên việc làm ăn của chúng tôi ngừng trệ và thua lỗ. Với công việc này, tôi chủ yếu đứng ra tìm khách, bán phòng, thu tiền, lo thủ tục, giấy tờ; còn chồng cũ lo sửa chữa.

Tháng 6/2019, tôi có tự làm thêm với việc bán hàng online (hàng second-hand như giày da nam, túi da...). Trước đó, tôi cũng đã làm qua việc này nhưng chủ yếu giao cho người em gái quản lý. Vì em tôi không có sự quyết tâm nên làm ăn bị lỗ, hàng bán rất chậm. Sau đó, tôi phải thu nhỏ lại phạm vi kinh doanh, không bán qua mặt bằng mà chỉ bán qua online, lúc này bắt đầu có dư chút ít. Tất cả các công đoạn bán hàng đều qua tay tôi từ chụp hình, quảng cáo, tư vấn, chốt đơn, lên đơn, giải quyết các vấn đề phát sinh... nhưng do công việc chính rất nhàn, tôi mới có đủ thời gian để làm thêm. Tuy nhiên, từ khi làm thêm, tôi gần như không có ngày nghỉ cuối tuần, nhà trọ cũng bỏ bê.

Đến nay, từ 30 triệu tiền gốc, tôi đã có 400 triệu (cả hàng hóa và tiền mặt trong đó, nếu cứ nhập liên tục để xoay vòng thì số tiền dư ra là 250 triệu). Số tiền này đối với tôi rất lớn nên cũng rất đắn đo trong đầu tư. Hiện, tôi đang tính tập trung chủ yếu vào bán hàng để đẩy mạnh, phát triển shop hơn, và nghỉ hẳn công việc kế toán. Hai mẹ con tôi chi phí sinh hoạt hàng tháng chỉ bao gồm tiền ăn, tiền thuê trọ chúng tôi không tốn vì ở trong nhà có sẵn (đang dự định cho thuê). Tuy nhiên, hợp đồng thuê nhà chỉ còn hai năm, nên tôi muốn trong khoảng thời gian này, sẽ tích lũy được một số vốn nhất định để mua chung cư cho ổn định. Khi con lớn lên, sẽ không phải ở nhà thuê nữa.

Những ai đã làm chủ hẳn đều thấy, buôn bán thật sự rất khó khăn, lúc được, lúc trắng tay và thay đổi hằng ngày. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã có thể bị tụt xuống ngay. Vì hiện nay vẫn đang làm cả hai công việc nên tôi gần như kín cả thời gian: sáng gói hàng rồi lên công ty, tối lại livestream bán hàng tới 0h mới đi ngủ, cuối tuần cũng phải tranh thủ chụp hình để quảng cáo, công việc cứ liên tục xoay vòng, khiến tôi không có cả thời gian cho con. Do đó, tôi trăn trở về việc có nên dồn hết vốn hiện có để tập trung cho việc bán hàng hay cứ ôm cả hai công việc như hiện tại, mỗi tháng vẫn lấy được 12 triệu tiền lương?

Liệu có phải bán hàng là cơ hội của tôi, nên nắm bắt lấy, hay cứ an toàn chọn song hành hai công việc? Đường đi nào để có nhà thành phố? Nói thêm, tiền bạc trước giờ chủ yếu do tôi tự xoay xở, vì nhà nghèo không thể phụ và không có ai chống đỡ. Nếu tôi không may "ngã" bây giờ thì vẫn không phải đi thuê nhà do còn hai năm hợp đồng. Nhưng nếu sau này vẫn không mua được nhà, phải trả tiền thuê hàng tháng nữa, chắc rủi ro sẽ cao hơn, bởi còn con gái càng ngày càng lớn.

Tôi tự nhận thấy, hai năm này là thời điểm mà bản thân không được chậm trễ. Gia đình luôn muốn tôi chọn cách an toàn, không nghỉ việc, bán hàng song song, tuy nhiên nếu shop cứ nhỏ mãi, chắc chắn sẽ bị chìm trong thị trường hiện tại. Mong các độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên nên làm gì để bứt phá?

