Có nên đưa tiền boa cho tiếp viên hàng không?

Theo các tiếp viên hàng không, có nhiều cách để khách hàng tri ân và cám ơn dịch vụ họ cung cấp, thay vì đưa trực tiếp tiền boa.

Trong bối cảnh văn hóa tip (tiền boa) ngày càng thay đổi, từ vài đồng lẻ cho đến gợi ý tip 10-15% trên hóa đơn tại quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, việc du khách biết được chính xác khi nào nên và không nên tip khó khăn hơn bao giờ hết.

Sự mơ hồ này cũng lan lên các chuyến bay, cụ thể là trong trường hợp của tiếp viên hàng không. Nhưng liệu tiền tip có được kỳ vọng ở độ cao trên 15.000 m?

"Tiền tip không bao giờ là điều bắt buộc, thậm chí còn có thể bị cấm theo chính sách của một số hãng bay", một tiếp viên của Southwest Airlines chia sẻ.

Văn hóa tip được áp dụng trong các nhà hàng, khách sạn.

Một số hãng lại khuyến khích và thậm chí đơn giản hóa việc tip, dù phần lớn hãng đều cấm. "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không âm thầm chấp nhận", một nhân viên giấu tên của hãng hàng không tại Mỹ nói.

Các hãng hàng không cấm nhận tip đến từ lập luận "nhiệm vụ chính của tiếp viên là đảm bảo an toàn hơn là cung cấp dịch vụ". Hành khách khi lên máy bay chỉ nhìn thấy các tiếp viên đứng cửa chào hỏi, hướng dẫn ngồi đúng chỗ, phục vụ đồ ăn, nước uống. Tuy nhiên, trách nhiệm thực sự của họ nằm ở yêu cầu đảm bảo an toàn bay cho hành khách.

"Chúng tôi làm mọi thứ mà một bartender vẫn làm. Nếu khách đưa tiền mặt, tôi luôn nhận và cất vào túi", người này nói thêm. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh tip cho tiếp viên không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được ưu ái như phục vụ đồ uống miễn phí, nâng hạng ghế. Việc "hối lộ ngầm" này hiếm khi hiệu quả, đặc biệt khi tổ bay phải xoay xở đáp ứng nhu cầu của 200-300 hành khách khác trong không gian nhỏ và đông đúc.

Thay vì tip, các tiếp viên kỳ vọng nhận được nhiều nụ cười và lời cám ơn từ hành khách hơn. "Tử tế là được", một tiếp viên hàng không đã nghỉ hưu của hãng United Airlines nói. Trong cuộc đời làm tiếp viên, các hành khách bà từng gặp hầu hết dễ chịu. "Nhưng chỉ cần một người không cư xử đúng mực cũng đủ khiến cả ngày của chúng tôi tệ đi", bà nói.

Tiếp viên cho biết họ trân trọng những hành khách lịch sự, gọn gàng và biết ý với những người xung quanh và khiến tiếp viên không phải bận tâm, có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Một cách để ghi nhận dịch vụ xuất sắc của hãng cùng tổ bay là du khách điền khảo sát sau khi hạ cánh. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được những lời cảm ơn, đánh giá này. Nếu một nhân viên được nhắc đến cụ thể, phản hồi sẽ được chuyển tới cấp quản lý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhân viên đó được tăng lương, thưởng, thậm chí là chức vụ.

"Nếu hành khách vẫn muốn tặng quà, hãy bỏ qua tiền mặt và chọn thẻ quà tặng", một tiếp viên khác gợi ý.

"Chúng tôi thường xuyên di chuyển qua các sân bay giữa các chuyến bay, điều đó đồng nghĩa với những bữa ăn vội vàng và thiếu cà phê", nam tiếp viên này nói tiếp.

Dù việc thể hiện sự trân trọng thông qua tiền tip hay quà tặng có thể là phản xạ tự nhiên, hành khách không cần cảm thấy áp lực phải làm khác đi. Nhiệm vụ chính của tiếp viên là đảm bảo an toàn cho khách. Do đó, du khách vẫn còn nhiều cách để ghi nhận và tri ân những nỗ lực của họ, hơn là rút tiền ra tip.

Anh Minh (Theo T&L)

