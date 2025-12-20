Có nên để nguyên túi nylon đựng thực phẩm vào tủ lạnh?

Tôi hay mua thực phẩm về để nguyên túi nylon cho vào tủ lạnh, điều này có tốt? (Hân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Việc để nguyên thực phẩm trong túi nylon mua ở chợ rồi cho thẳng vào tủ lạnh không phải là thói quen tốt cho sức khỏe.

Các loại túi nylon dùng ngoài chợ thường không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có thể chứa bụi bẩn, vi sinh vật và thậm chí là hóa chất tồn dư từ quá trình sản xuất. Khi đặt trực tiếp vào tủ lạnh, vi khuẩn từ bề mặt túi có thể lây nhiễm sang các thực phẩm khác, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Ngoài ra, nhiều loại túi nylon không phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp hoặc tiếp xúc lâu dài với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm ướt, dễ dẫn đến nhiễm vi nhựa và các chất không mong muốn.

Đựng thực phẩm trong các túi nhựa mua từ chợ về là thói quen của nhiều gia đình. Ảnh: Chowhound

Cách bảo quản thực phẩm tươi sống tốt nhất sau khi mua về là xử lý lại ngay trước khi cho vào tủ lạnh.

Thịt, cá, hải sản nên được lấy ra khỏi túi nylon, rửa sạch nhanh dưới vòi nước, để ráo, sau đó chia thành các phần nhỏ vừa dùng cho một bữa, cho vào hộp đựng thực phẩm chuyên dụng hoặc túi zip đạt chuẩn an toàn thực phẩm rồi mới bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông.

Rau củ quả cần loại bỏ bao bì ban đầu, nhặt bỏ lá héo, đất cát, rửa sạch và để ráo nước trước khi cho vào hộp hoặc túi thoáng khí; tránh để rau còn ướt vì dễ hư hỏng và phát sinh vi khuẩn.

Việc phân loại thực phẩm sống - chín, bảo quản trong các hộp riêng biệt và sắp xếp đúng vị trí trong tủ lạnh không chỉ giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

BS.CK2 Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM