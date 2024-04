Có nên cưới người đàn ông từng đánh tôi khi say?

Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ.

Tôi 30 tuổi, chuẩn bị kết hôn với bạn trai 33 tuổi, đã ly hôn vợ và có hai con. Tôi cứ trăn trở mãi việc có nên lấy anh làm chồng không. Anh làm cùng cơ quan tôi, được lòng nhiều người vì tính anh biết lo cho những người xung quanh. Anh giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm chỉ, biết cố gắng, tài chính tốt, biết chăm lo cho gia đình, biết cân đối cho ba bên gia đình, yêu thương hai con, quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, cũng chiều chuộng tôi.

Bên cạnh những ưu điểm trên, anh có điểm không tốt như: anh tốt với mọi người kể cả nam hay nữ, vô tình khiến người khác hiểu lầm về tình cảm của anh hoặc vô tình làm người khác có cảm tình với anh. Dù tôi nói nhiều lần nhưng anh bảo đó là bình thường, do em ghen quá (bóc tôm cho chị đồng nghiệp chẳng hạn). Vì tính chất công việc, anh nhậu rất nhiều, mỗi lần nhậu say, anh sẽ la mắng, trách móc tôi những chuyện cỏn con hoặc chuyện đã cũ. Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ. Nếu tôi cứ cằn nhằn, trách móc, anh sẽ giận ngược lại.

Mỗi lần làm sai, xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ không cùng ngồi lại giải quyết mà im lặng cho qua. Nếu tôi muốn nói về vấn đề ấy, anh cho là tôi kiếm chuyện, không muốn hòa bình. Mỗi lần giận nhau, chỉ toàn tôi làm hòa, nếu không sẽ chiến tranh lạnh dài dài. Đã sắp đến giai đoạn tiến tới hôn nhân nhưng tôi thấy bất an quá. Có lúc tôi thấy rất hạnh phúc, còn nghĩ sao mình không gặp anh sớm hơn. Nhưng cũng có lúc tôi muốn biến mất khỏi mối quan hệ này. Giờ mà kết thúc, có lẽ tôi sẽ nghỉ việc và tìm công việc khác thì mới chấm dứt được.

Mong anh chị cho lời khuyên để tôi có động lực với. Tôi nghĩ sẽ chấm dứt mối quan hệ này trên dưới mười lần rồi nhưng sợ đối mặt với cô đơn. Tôi sợ phải sống một mình.

