Có nên cưới khi tương lai anh mờ mịt, nợ nần chưa trả

Anh nói nếu tôi lấy người khác, anh cũng không trách; còn nếu tin anh, hãy chờ anh ít năm để ổn định việc, trả nợ, rồi tính tương lai.

Tôi và anh đều 26 tuổi, nhà gần nhau, quen và học cùng suốt những năm cấp 3. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, bắt đầu yêu từ khi lên đại học, tính đến nay đã 7 năm, dù có khoảng hai năm chia tay. Từ khi yêu đến nay, chúng tôi luôn yêu xa, tôi học ngoài Bắc, anh học trong Nam. Dù cách trở, chúng tôi vẫn vượt qua được. Sau khi tôi đi làm (lúc đó anh vẫn học năm cuối), chúng tôi chia tay vì nhiều lý do, dù vẫn còn yêu. Gần hai năm sau chia tay, cả hai đều có mối quan hệ mới nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi không quên được anh, còn anh cũng chỉ có vài mối tình thoáng qua rồi lại chia tay.

Năm vừa rồi, tôi chuyển công tác từ Bắc về quê ở Nghệ An, hiện làm công chức, công việc đã ổn định ở thành phố. Mọi người đều khuyên tôi nên quên anh, tìm người phù hợp để lập gia đình. Ở nơi làm việc có nhiều người tốt, đạo đức, công việc ổn định, gia đình nền nếp... nhưng tôi vẫn dửng dưng. Vừa rồi, tôi và anh gặp lại và quyết định quay về bên nhau, vì cả hai vẫn còn rất yêu.

Về hoàn cảnh, gia đình anh khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi ba anh em. Giờ anh đi làm nhưng vẫn còn nhiều nợ do những năm học hành. Là con cả, anh luôn phải lo cho mẹ và các em. Gia đình tôi không giàu có nhưng ở quê cũng tạm gọi là khá giả, bố mẹ đều nghỉ hưu. Anh hiện là kĩ sư, mới đi làm hơn một năm. Công việc chưa ổn định, thường xuyên phải thay đổi địa điểm. Hiện anh làm ở miền Tây, còn tôi ở Nghệ An, lại tiếp tục yêu xa. Tôi rất thương anh, luôn quan tâm, động viên để anh cố gắng. Tôi không chê anh điều gì, nhưng gần đây thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã đến tuổi lập gia đình, công việc cũng ổn định, còn bố mẹ mong tôi lấy người ở gần, có cuộc sống bớt vất vả.

Bố mẹ không chê anh về đạo đức hay tính cách, chỉ lo tương lai của tôi sau này. Họ sợ tôi khổ khi chồng làm xa, công việc bấp bênh, nợ nần chưa trả hết, rồi chuyện mua đất, xây nhà ở thành phố sẽ rất khó. Tôi cũng hiểu và thương bố mẹ, họ đã có tuổi, lại hay đau ốm, từng phải vay tiền lo cho tôi xin việc. Vừa rồi, thấy tôi gặp lại anh, bố mẹ và anh chị đều ngăn cản, sợ tôi quay lại. Tôi không phản đối họ, vì nếu ở vị trí của họ, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi và anh đều buồn. Anh nói, nếu tôi lấy người khác, anh cũng không trách. Còn nếu tôi tin anh, hãy cho anh thêm ít năm để ổn định công việc, trả nợ, rồi tính tương lai.

Giờ tôi thực sự bối rối. Tôi biết quyết định là ở mình, sướng khổ cũng do mình chọn. Nhưng nghĩ đến bố mẹ buồn, khoản nợ chưa trả, tương lai mờ mịt, tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi không biết có phải mình quá thực tế, thiếu quyết đoán hay không. Mong mọi người, đặc biệt là những ai từng trải, cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Quỳnh Hoa