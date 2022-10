Có nên chuyển chỗ trọ vì sử dụng nước giếng

Tôi thuê trọ ở quận Gò Vấp, TP HCM, phòng ốc giá mềm, hai triệu đồng mỗi tháng, thoáng mát.

Có điều làm tôi băn khoăn là giờ giấc ở đây có giới hạn, mở cửa lúc 6h sáng và đóng vào 23h, xài nước giếng. Tôi thuê đã lâu, gần đây mới để ý đến nguồn nước. Đợt dịch Covid vừa qua, tôi làm việc tại nhà, nấu ăn và đun nước uống (nấu nước rồi đổ vô bình lọc để uống) tôi đều dùng nước này. Lúc đó tôi có tiêm vaccine ngừa Covid.

Tôi bị nổi nhiều mụn ở tay và chân, ngực và lưng, tới giờ vẫn không bớt. Tôi không biết là phản ứng phụ của vaccine hay do nguồn nước. Tuy nhiên, khi nói với bạn bè về việc sử dụng nước giếng, bạn sợ nước giếng không được an toàn vì các kim loại nặng. Tôi cũng tiếc vì nếu chuyển trọ thì giá tiền thuê sẽ tăng thêm, giờ cũng khó kiếm được phòng giá thế này, lại thoáng mát, an ninh, gần chỗ làm. Xin mọi người cho tôi ý kiến thêm.

Minh

