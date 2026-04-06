Có nên cắt bỏ sụn chêm?

Tôi bị rách sụn chêm do tai nạn giao thông, bác sĩ chỉ định mổ. Cắt bỏ sụn chêm sau này ảnh hưởng đến xương khớp không? (Quốc Tuấn, TP HCM)

Trả lời:

Sụn chêm có vai trò quan trọng trong điều hòa lực truyền từ xương đùi xuống xương chày và ngăn cách sự va chạm trực tiếp giữa hai đầu xương này. Khi rách một phần hoặc toàn bộ sụn chêm sẽ gây ra tình trạng phân phối lực không đều, tăng sự ma sát giữa các đầu xương, dẫn đến tổn thương lớp sụn và dần gây thoái hóa khớp. Nếu sụn chêm bị cắt bỏ càng nhiều, nguy cơ thoái hóa khớp càng sớm và trầm trọng. Do đó, sụn chêm thường chỉ bị cắt bỏ nếu vết rách cũ trên 6 tuần, vị trí rách ở vùng 2/3 trong, vùng máu nuôi nghèo nàn hoặc tưa, rách không thể tái tạo.

Bác sĩ Vũ (phải) trong một ca nội soi tái tạo sụn chêm. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi xảy ra chấn thương sụn chêm, bác sĩ thường ưu tiên điều trị bằng cách khâu sụn chêm. Kỹ thuật khâu sụn chêm được chỉ định với các trường hợp rách dọc, rách mới trước 6 tuần, vùng 1/3 ngoài sát bao khớp nơi có nguồn cấp máu dồi dào cho khả năng làm lành tổn thương nhanh. Việc khâu sụn chêm nhằm phục hồi hình thái giải phẫu, giải quyết các vấn đề như đau, tràn dịch, kẹt khớp... từ đó bảo tồn chức năng sụn và kéo dài tuổi thọ khớp.

Hiện, nội soi là phương pháp tối ưu trong điều trị rách sụn chêm, với nhiều ưu điểm như vết mổ nhỏ, ít mất máu, ít đau so với mổ mở truyền thống và có tính thẩm mỹ cao. Thời gian hồi phục nhanh, người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường, tùy mức độ tổn thương, có thể chơi thể thao lại sau 6-9 tháng.

Bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ khám và đánh giá chính xác tổn thương, đưa ra chỉ định khâu hay cắt bỏ sụn chêm, can thiệp tại vị trí nào phù hợp.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ

Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM