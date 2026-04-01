Cỏ Mềm được vinh danh tại diễn đàn giao lưu kinh tế quốc tế

Cỏ Mềm được vinh danh "Thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam tiên phong đổi mới và phát triển bền vững" tại diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học và Kinh tế Quốc tế, Ấn Độ.

Đại diện Công ty cổ phần Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm cho biết đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Ông Vũ Bảo Linh, Giám đốc Kinh doanh của Cỏ Mềm, nhận giải thưởng. Ảnh: Cỏ Mềm

Nhiều năm qua, Cỏ Mềm định hướng phát triển dựa trên việc kết hợp nguyên liệu thiên nhiên bản địa với nghiên cứu khoa học hiện đại, nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP đến hệ thống phân phối trực tiếp trên toàn quốc.

Các sản phẩm của công ty được phát triển theo ba tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững, chú trọng giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc tối ưu bao bì tái chế và cải tiến quy trình sản xuất. "Đây cũng là hướng tiếp cận ngày càng phổ biến trong ngành mỹ phẩm, khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và tính bền vững của sản phẩm", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Sản phẩm của Cỏ Mềm được chọn làm quà tặng cho các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: Cỏ Mềm

Theo đó, thay vì tách rời giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Cỏ Mềm lựa chọn phát triển theo hướng tích hợp. Trong đó, yếu tố bền vững được đặt ngay từ nền tảng sản phẩm và chuỗi giá trị. Doanh nghiệp kiên định với hướng đi dựa trên nguồn nguyên liệu thiên nhiên bản địa (gạo, cà phê, sơ ri, sâm...), kết hợp nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, lành tính và thân thiện với môi trường. Song song, Cỏ Mềm còn hợp tác phát triển các vùng nguyên liệu trong nước, không chỉ giúp đảm bảo tính ổn định về nguồn cung mà còn góp phần gia tăng giá trị cho nông sản và tạo sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

"Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không phải là một lựa chọn mà là con đường tất yếu. Một doanh nghiệp, dù bắt đầu từ những điều rất nhỏ như một nguyên liệu bản địa vẫn có thể trở thành một phần của hệ sinh thái toàn cầu nếu kiên định với giá trị dài hạn", ông Vũ Bảo Linh, Giám đốc kinh doanh Cỏ Mềm, chia sẻ.

Cỏ Mềm phát triển mô hình sản xuất khép kín, kết hợp nguyên liệu bản địa và tri thức khoa học. Ảnh: Cỏ Mềm

Diễn đàn Giao lưu Văn hóa, Khoa học và Kinh tế quốc tế là một trong những sự kiện đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và văn hóa. Sự kiện năm nay được tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo cấp cao, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phát triển đến từ nhiều khu vực.

Với chủ đề xoay quanh hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung, diễn đàn nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào mô hình kinh doanh. Đây được xem là xu hướng tất yếu khi các tiêu chuẩn ESG trở thành "ngôn ngữ chung" trong thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh các phiên thảo luận, diễn đàn còn là nơi kết nối doanh nghiệp thông qua các hoạt động giao thương, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa các nền kinh tế.

(Nguồn: Cỏ Mềm)