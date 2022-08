Cô kế toán chờ người thân đến 'giải cứu'

Nếu anh đọc được bài viết này và cảm thấy em chính là người anh đang tìm kiếm, hãy liên hệ để đón em về nhé.

Đặc điểm nhận dạng: chiều cao em hơi khiêm tốn, chỉ cao 1,52 m, cân nặng 42 kg, dáng người mảnh khảnh, không xăm hình, được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi.

Năm sinh: 1991.

Tính tình: em thuộc típ người hướng nội, trầm tính, hiểu chuyện, nói ít làm nhiều, hay cười. Mọi người nhận xét em cười có duyên.

Sở thích: nghe nhạc nhẹ hoặc nhạc không lời, nghe thuyết pháp, thích xem phim ma, trinh thám.

Tôn giáo: không, nhưng em thiên về Phật pháp.

Nghề nghiệp hiện tại: kế toán.

Tình trạng hôn nhân: độc thân, chưa từng kết hôn.

Lý do ế: lý do thì nhiều nhưng phần lớn chắc do lúc trẻ ỷ mình còn trẻ trung nên hơi "kén cá chọn canh", giờ nhìn lại đầu đã mọc hai thứ tóc, nếp nhăn sắp xuất hiện mỗi khi cười, chợt nhận ra mình thuộc dạng "hàng tồn kho" cần phải thanh lý, ý thức được vấn đề nghiêm trọng nên vội vàng bỏ hết sĩ diện đăng bài tìm anh (cười).

Đặc điểm người em tìm kiếm:

Chỉ cần anh biết quan tâm, có trách nhiệm với hôn nhân, chân thành, nghiêm túc, chín chắn và có học thức.

Em không thích mùi thuốc lá, vì vậy mong anh đừng hút thuốc nhé.

Em không thích anh uống rượu bia, nếu thỉnh thoảng uống xã giao thì vẫn chấp nhận được.

Mong anh điềm đạm và có khả năng kiềm chế được cơn giận nếu mình có mâu thuẫn với nhau về quan điểm, và em cũng sẽ vậy.

Với những đặc điểm trên, nếu anh thấy em chính là người anh tìm kiếm, hãy mạnh dạn đến đón em về nhé, vì em đang ở nhờ nhà của ba mẹ, mà ba mẹ muốn "bán" em đi lắm rồi. Cho nên anh hãy nhanh đến "giải cứu" em trước khi em bị "bán" nhen (cười).

Hy vọng sớm nhận được tin tức từ anh.

Cảm ơn quý vị đã đọc bài viết. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và an vui.

