Cơ hội trúng xe Mercedes GLC200 khi lắp sàn thạch anh Kobler

Kobler - thương hiệu sàn thạch anh từ Đức tung chương trình khuyến mãi "Lắp sàn thạch anh trúng ngay xế xịn" nhân mùa xây dựng cuối năm.

Khách hàng mua sản phẩm sàn thạch anh Kobler từ ngày 20/12 đến hết ngày 5/2/2024 sẽ nhận thẻ cào may mắn để có cơ hội cào trúng giải thưởng giá trị. Với mỗi đơn hàng 7 hộp sàn thạch anh Kobler, khách hàng sẽ nhận một thẻ cào may mắn. Tương tự, với mỗi đơn hàng 14 hộp sàn thạch anh Kobler, khách hàng sẽ nhận được hai thẻ cào may mắn...

Khách hàng may mắn đạt giải nhất có cơ hội sở hữu: xe Mercedes GLC200. Ba giải nhì và 50 giải ba lần lượt là máy rửa bát và bộ nồi gia dụng đến từ thương hiệu Junger Đức, cùng hàng nghìn giải thưởng khác. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 3,5 tỷ đồng.

Kobler tung ưu đãi lớn cho khách mua sàn thạch anh dịp cuối năm. Ảnh: Kobler

Cuối năm là thời điểm thị trường xây dựng đi vào thời điểm sôi động nhất do nhu cầu hoàn thiện nhà, cũng như sửa sang nhà ở của các gia đình trước thềm năm mới tăng cao. Tâm lý của của đông đảo các gia đình Việt mong muốn được ăn Tết ở nhà mới để lấy may, để được bình an. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Kobler tung chiến dịch khuyến mãi "Lắp sàn thạch anh trúng ngay xế xịn", như lời tri ân tới người tiêu dùng Việt sau hơn một năm ra mắt tại Việt Nam.

Ông Bùi Bá Duy - Giám đốc kinh doanh Kobler tại Việt Nam cho biết, 2023 là một năm nhiều thách thức với các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng nói chung và các doanh nghiệp ngành sàn nói riêng. Diễn biến thực tế về ngành bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, kéo theo sức cầu vật liệu xây dựng yếu. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ phía người tiêu dùng và sự tăng trưởng về thị phần giúp Kobler có niềm tin vào chiến lược thương hiệu đang đi đúng hướng.

Sàn thạch anh Kobler có lợi thế công nghệ của tập đoàn Kobler Đức, độ bền cao. Ngoài ra, việc khai thác trực tiếp đá thạch anh tại Việt Nam giúp hãng chủ động nguồn cung và ổn định giá thành.

"Chương trình khuyến mại 'Lắp sàn thạch anh trúng ngay xế xịn' là một trong những hoạt động kích cầu tiêu dùng và mang đến các giá trị gia tăng, các yếu tố về may mắn, bình an cho khách hàng của chúng tôi", ông Bá Duy nói.

Tại Việt Nam, Kobler là một trong những thương hiệu tiên phong phát triển dòng sàn đá thạch anh, vân gỗ. Sàn thạch anh Kobler có sự giao thoa giữa văn hóa Á Đông khi ứng dụng thành phần đá thạch anh phong thủy, kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức.

Sản phẩm tích hợp những ưu điểm về độ bền, chịu nước chịu lực của sàn đá, gạch và sự sang trọng của sàn gỗ nhờ kết hợp ba công nghệ của Đức: công nghệ G-UV phủ kép gấp đôi bảo vệ; tính năng Microban Protection ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, an toàn sức khỏe; công nghệ Cool Mixing tăng cường độ bền, loại bỏ hiện tượng co ngót cong vênh.

Kobler sở hữu nhà máy sản xuất diện tích 20.425 m2 tại Đà Nẵng, với công suất 3 triệu m2. Ảnh: Kobler

Kobler cũng được xem là một trong những thương hiệu dẫn đầu về chính sách bảo hành dòng ván sàn, với thời gian bảo hành 30 năm.

