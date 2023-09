Cơ hội tiếp cận hơn 25 trường học danh tiếng tại Ngày hội du học Australia 2023

Phụ huynh và học sinh tham gia sự kiện tại TP HCM và Hà Nội được hỗ trợ chọn trường tiểu học và trung học, đăng ký thi AEAS, xin cấp thị thực.

Sau một năm, Ngày hội du học Australia dành cho bậc tiểu học và trung học quay trở lại với 2 điểm đến: TP HCM: từ 9h đến 13h, thứ Bảy, ngày 16/9 tại Sheraton Hotel; Hà Nội: từ 9h đến 13h Chủ Nhật, ngày 17/9 tại Lotte Hotel.

Sự kiện do Nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ đánh giá chất lượng cao cho học sinh quốc tế và các trường học ở Australia (AEAS) phối hợp tổ chức, dành cho các phụ huynh và học sinh mong muốn bắt đầu hành trình du học tại Australia.

Năm nay, chương trình quy tụ nhiều trường học hàng đầu, đồng thời đại diện cho các bang của Australia như Trường Canberra Grammar (Lãnh thổ Thủ đô Australia); Trường Kincoppal-Rose Bay, Knox Grammar School (bang New South Wales); Trường Oxley Christian College, Scotch College (bang Victoria), The Cathedral School - Townsville, The Moreton Bay Colleges (bang Queensland); Trường Aranmore Catholic College (khu vực Tây Australia)...

Tại sự kiện, khách tham dự sẽ được tư vấn bởi đại diện các trường tham dự cũng như các tư vấn viên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục. Phụ huynh có thể tìm hiểu về các trường và chương trình học phù hợp với mục tiêu học tập của con em mình. Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời có thể thu thập thêm thông tin về các trường ở Australia, giúp phụ huynh và các em hiểu rõ hơn về các lựa chọn và tiềm năng mà giáo dục tại Australia có thể mang lại.

Sau khi sự kiện kết thúc, các đơn vị tư vấn du học sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình từ việc lựa chọn trường học đến đăng ký thi AEAS cũng như xin cấp thị thực.

Một sự kiện tư vấn du học của AEAS. Ảnh: AEAS

Australia là quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu và môi trường học tập đa dạng. Nhiều năm qua, hệ thống giáo dục quốc gia này liên tục được xếp hạng tốt thứ ba trên toàn cầu. Môi trường tại đây không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp các em học sinh hoàn thiện kỹ năng cần thiết để sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Vì vậy, theo đại diện ban tổ chức sự kiện, Australia sẽ là nơi chắp cánh cho sự phát triển toàn diện của du học sinh quốc tế.

Học sinh Australia được trang bị các kỹ năng mềm để phát triển toàn diện. Ảnh: AEAS

Một trong những đặc quyền nổi bật dành cho du học sinh tại Australia là sự đa dạng trong các chương trình học tập. Tại đây, các em không chỉ được học mà còn được tiếp cận với một kho tàng kiến thức đa dạng, từ các ngành học truyền thống đến những lĩnh vực hiện đại. Sự linh hoạt trong việc lựa chọn khóa học giúp các học sinh chủ động thiết kế lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu cá nhân và sự phát triển chuyên môn.

Du học không đơn giản là việc đến một quốc gia mới để học tập mà còn là sự thích nghi với môi trường mới. Hiểu rõ điều này, Australia đã thiết lập các chương trình hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt dành riêng cho du học sinh từ dịch vụ tư vấn học tập đến việc giúp các em hiểu thêm về đời sống hàng ngày và văn hóa địa phương.

Các du học sinh Australia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: AEAS

Bên cạnh đó, Quỹ học bổng đa dạng ở xứ sở kangaroo cũng góp phần giảm áp lực tài chính cho học sinh quốc tế. Các em có thể nhận được học bổng từ 30% đến 100% học phí tùy thuộc vào loại học bổng và điều kiện cụ thể.

"Những lợi ích này đã góp phần đưa Australia thành một điểm đến hấp dẫn cho du học sinh trên khắp thế giới, giúp các em có trải nghiệm sống và học tập trọn vẹn tại đất nước này", đại diện AEAS chia sẻ.

Thế Đan