Cơ hội thi đấu cùng huyền thoại Man Utd tại Tiger Street Football

Giải bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 mang đến cơ hội thi đấu cùng các huyền thoại Man Utd: Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown cho mọi chân sút phong trào.

Các cầu thủ tham gia giải đấu còn có cơ hội trải nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Với quy mô trải rộng trên toàn quốc cùng giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng, Tiger Street Football định hình nên một xu hướng trải nghiệm bóng đá hoàn toàn khác biệt. Vượt trên khuôn khổ một giải đấu, Tiger Street Football còn là một lễ hội bóng đá đường phố dành cho mọi cá nhân có niềm đam mê với trái bóng tròn.

Tiger Street Football 2025 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và giải trí quy mô lớn cho những người yêu bóng đá. Ảnh: Tiger Beer

Giải thưởng lớn và cơ hội thi đấu cùng huyền thoại

Tiger Street Football 2025 có cơ cấu giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử giải đấu. Ở vòng đấu khu vực, đội vô địch sẽ nhận 50 triệu đồng, á quân nhận 30 triệu đồng và hạng ba 20 triệu đồng, kèm theo cúp, cờ và huy chương.

Bước vào vòng chung kết toàn quốc, mức thưởng tăng lên 100 triệu đồng dành cho nhà vô địch, 50 triệu đồng cho á quân và 30 triệu đồng cho đội hạng ba.

Đặc biệt, bốn đội vô địch khu vực sẽ nhận được phần thưởng vô giá: cơ hội đồng hành, tập luyện và thi đấu cùng 4 huyền thoại Manchester United: Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown. Mỗi cầu thủ quốc tế sẽ dẫn dắt một đội để cùng tranh tài tại trận chung kết toàn quốc vào ngày 12/10. "Đây là một đặc quyền mà bất kỳ người yêu bóng đá nào cũng từng mơ ước, và nay trở thành hiện thực nhờ Tiger Street Football", anh Thanh Tuấn, một cầu thủ phong trào chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại mỗi vòng chung kết khu vực, 8 cá nhân xuất sắc nhất cũng sẽ có đặc quyền trải nghiệm chương trình huấn luyện chuyên nghiệp từ Trường bóng đá Manchester United (MUSS) để trực tiếp học hỏi từ đội ngũ huấn luyện viên quốc tế.

Loạt luật chơi mới nhằm thúc đẩy bản lĩnh cầu thủ

Năm nay giải đấu áp dụng loạt luật chơi mới. Theo đó, lần đầu tiên, giải ra mắt "Sân đấu bản lĩnh trong lồng Tiger" với cấu trúc kết hợp một nửa chất liệu bê tông đường phố và một nửa nhựa futsal. Cùng với lưới bao quanh 360 độ không đường biên và không bóng chết, sân đấu buộc cầu thủ phải liên tục di chuyển, bứt tốc và bung hết sức để giành lợi thế.

"Sân đấu bản lĩnh trong lồng Tiger" - một không gian kín không có điểm "chết", buộc cầu thủ phải liên tục di chuyển và bứt tốc và bung hết sức để giành lợi thế. Ảnh: Tiger Beer

Ngay từ khoảnh khắc khai màn, trận đấu bắt đầu bằng "Thể thức giao bóng bản lĩnh" với cú thả bóng từ trên cao nhằm tạo kịch tính bất ngờ. Cú giao bóng theo luật mới không chỉ mở màn trận đấu, mà còn là "phép thử bản lĩnh" đầu tiên, thôi thúc các "mãnh hổ" chủ động giành lấy lợi thế và dẫn dắt cuộc chơi ngay khi tiếng còi khai cuộc.

Sau hai hiệp đấu chính thức, Tiger Time sẽ xuất hiện với 60 giây cuối "nghẹt thở". Trong khoảnh khắc này, mọi bàn thắng được nhân đôi, tạo cơ hội cho các đội bứt phá và thay đổi cục diện trận đấu. Đây chính là lúc những "mãnh hổ" thể hiện bản lĩnh, biến áp lực thành cơ hội để tạo nên những cú lội ngược dòng ngoạn mục, khẳng định tinh thần chiến thắng đến giây cuối cùng.

Bên cạnh đó, "Thẻ xanh Fair-play" tiếp tục vinh danh tinh thần thi đấu đẹp, đề cao sự công bằng và bản lĩnh trên sân. Sau mỗi vòng đấu, cầu thủ nhận nhiều thẻ xanh nhất sẽ được trao danh hiệu "Cầu thủ Bản lĩnh," kèm theo cúp và bằng danh vị. "Không phải những danh hiệu tôn vinh kỷ lục, tại Tiger Street Football 2025, lối chơi đẹp và tinh thần bản lĩnh, bứt phá mọi giới hạn chính là kim chỉ nam để đạt được những thành tựu cao quý này", đại diện ban tổ chức cho biết.

Lịch trình thi đấu và các hoạt động bên lề

Hành trình của Tiger Street Football sẽ đi qua bốn thành phố lớn, từ Nha Trang - nơi đăng cai vòng vô địch khu vực miền Trung (19-21/9), Cần Thơ - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (26-28/9), khu vực miền Bắc (3-5/10) đến TP HCM - khu vực Đông Nam Bộ (10-12/10). Vòng vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra tại TP HCM ngày 12/10 với sự góp mặt thi đấu của bốn huyền thoại Manchester United

Bên cạnh những trận cầu, Tiger Street Football 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động giải trí: từ thử thách kỹ năng, sút bóng tương tác, đến khu trải nghiệm thể thao sáng tạo kéo dài suốt ba ngày tại mỗi vòng chung kết khu vực. Giải đấu còn có bốn đêm nhạc tại các địa điểm thi đấu với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Với sự đồng hành của các huyền thoại sân Old Trafford, Tiger Street Football 2025 không chỉ là nơi để thi đấu, mà còn là một lễ hội bóng đá đường phố, "nơi đam mê được thăng hoa và bản lĩnh được tôn vinh", như kỳ vọng của ban tổ chức.

Tùng Anh