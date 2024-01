Cơ hội sở hữu ôtô điện VinFast từ 140 triệu đồng

Với chương trình ưu đãi trả trước từ 140 triệu đồng, người mua ôtô điện VinFast trả góp khoảng 200.000 đồng mỗi ngày để sở hữu VF 5, theo công bố của hãng.

Giảm áp lực tài chính khi mua ôtô dịp Tết

VinFast vừa bắt tay với 4 ngân hàng top đầu Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Techcombank mang đến cơ hội sở hữu xe điện cho người dùng. Theo đó, khách hàng của hãng này cần chuẩn bị kinh phí ban đầu tương đương 30% giá trị xe, khoản còn lại sẽ được vay ưu đãi.

Các dòng VinFast VF 6 tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Với chương trình này, người dùng xe điện VinFast hưởng mức lãi suất cố định 5% trong 2 năm đầu, thấp bậc nhất thị trường. 3 năm tiếp theo, mức lãi cố định không quá 8%. Nếu lãi suất thực tế dưới 8%, khách hàng được trả theo thực tế. Nếu vượt mức này, VinFast sẽ chi trả, áp dụng đến hết 29/2.

Là người phải di chuyển nhiều, có nhu cầu mua xe nhưng chưa thu xếp đủ tài chính, anh Trần Hữu Hưng (37 tuổi, Hà Nội) cho biết ưu đãi trên của VinFast giúp người dùng giảm áp lực tài chính khi sở hữu xe. Đơn cử với mẫu VF 5 Plus, người dùng này cần trả trước 140,4 triệu đồng để nhận xe.

"Với số tiền cả gốc và lãi phải trả mỗi tháng từ 6,34 triệu đồng, tính trung bình chi phí mỗi ngày chỉ từ 211.000 đồng. Số tiền này thấp hơn nhiều chi phí taxi mà tôi vẫn đang phải trả. Trong khi đó, chiếc xe là của mình, vừa có thể chủ động trong việc sử dụng, vừa phục vụ được nhiều nhu cầu khác của gia đình", anh Hưng tính toán.

Theo anh, với các dòng xe cao hơn, số vốn cần có sẵn cũng từ 202,5 triệu (VF 6 Base). Chính sách của VinFast cũng giúp người dùng linh hoạt hơn khi lựa chọn ưu đãi. Cụ thể, nếu không vay và lựa chọn thuê pin, người mua sẽ được tặng 2 năm phí thuê pin và 2 năm sạc miễn phí tại trạm sạc VinFast (tùy dòng xe). Tổng giá trị quà tặng khách hàng nhận được tương đương 38,4 triệu đến 128,4 triệu đồng. Nếu mua xe kèm pin, số tiền ưu đãi tương đương chi phí thuê pin 2 năm sẽ được hãng trừ thẳng vào giá xe.

Chính sách ưu đãi lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của VinFast trong việc phổ cập xe điện tại Việt Nam. "Từ việc đưa ra lựa chọn thuê pin giúp giá xe điện chỉ tương đương, thậm chí rẻ hơn xe xăng, đến việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, VinFast dần xóa bỏ các rào cản để ngày càng nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận và sở hữu các mẫu xe điện", một chuyên gia trong ngành ôtô tại Hà Nội cho biết.

Nhu cầu dùng xe điện có thể tăng mạnh

Khi nắm được các ưu đãi trên của hãng xe Việt, anh Đoàn Văn Dũng (30 tuổi, Hà Nội) quyết định sẽ đón chiếc VF 6 về nhà trước Tết Nguyên đán. Người dùng này còn dự báo, chính sách mà hãng xe Việt vừa công bố có thể sẽ tạo ra một làn sóng sắm xe điện trong thời gian tới, nhất là khi phí trước bạ với các dòng xe xăng đã trở về mức cũ 10 - 12% từ đầu 2024.

"Xe điện hấp dẫn hơn xe xăng về chi phí lăn bánh, khi được miễn 100% lệ phí trước bạ, nay cộng thêm hỗ trợ tài chính từ VinFast thì người dùng sẽ càng hưởng lợi", anh Dũng cho biết dựa trên tính toán của bản thân.

Người dùng tìm hiểu VinFast VF 8 tại một sự kiện. Ảnh: VinFast

Anh tiết lộ, cả 2 vợ chồng đều "kết" xe điện VinFast từ lâu, nhất là sau vài lần tham gia các chương trình lái thử do hãng tổ chức. Vị kỹ sư trẻ hứng thú với các tính năng ADAS trên xe VinFast, như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp... mang đến trải nghiệm lái đơn giản và an toàn hơn. Trong khi đó, vợ anh, như nhiều chị em phụ nữ khác, lại mê loạt tính năng thông minh không tìm thấy trên các mẫu xe xăng như: thiết lập, theo dõi hồ sơ người lái, trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, giải trí gia đình và văn phòng...

Thực tế hơn, anh Đặng Đức (Nghệ An), chủ nhân một chiếc VF 8, lại ấn tượng với ưu điểm vượt trội về chi phí vận hành, bảo dưỡng của xe điện so với xe xăng. Vị khách tính toán, chi phí trung bình cho mỗi km di chuyển của chiếc VF 8 khoảng 1.600 đồng/km (bao gồm chi phí sạc điện và thuê pin). Con số này bằng một nửa so với chi phí trên mẫu xe xăng cỡ D mà anh sử dụng trước đây. "Từ ngày dùng xe điện, tôi cũng tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc khi các mốc bảo dưỡng dài hơn, chi phí bảo dưỡng cũng ít hơn nhờ cấu tạo đơn giản của động cơ và ít chi tiết cần thay thế định kỳ", anh Đức nói.

Tại Việt Nam, VinFast công bố chính sách bảo hành từ 7-10 năm cho các mẫu xe điện. Người dùng cũng được hưởng các dịch vụ hậu mãi của hãng này như: cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), cam kết giá mua lại xe đã qua sử dụng sau 5 năm...

Giới chuyên gia đánh giá, với giá bán dễ tiếp cận kết hợp chính sách ưu đãi, cùng những ưu điểm về tính năng, công nghệ và chi phí sử dụng, xe điện VinFast là lựa chọn đáng cân nhắc so với dòng xe xăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đến gần.

Quang Anh