Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm Chợ Lớn từ 500 triệu đồng

TP HCMVới khoản trả trước 500 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại trung tâm Chợ Lớn nhờ có chính sách thanh toán giãn từ chủ đầu tư.

Phương thức thanh toán giãn chỉ 0,5% mỗi tháng

Trong bối cảnh giá nhà tại TP HCM không ngừng tăng, khách hàng ngày càng khó khăn trong việc tìm căn hộ giá tốt hay sắp xếp đủ tài chính để sở hữu ngay một tổ ấm tiện nghi. Lúc này, các chương trình giãn thanh toán đặc biệt từ chủ đầu tư được xem là giải pháp hữu hiệu, bên cạnh các chương trình vay vốn từ ngân hàng.

Trong số các dự án có mức giá cạnh tranh, áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt hợp với nhà đầu tư và khách hàng trẻ tuổi, có dự án D-Homme. Chủ đầu tư DHA Corporation đã đưa ra chính sách giãn thanh toán tối đa chỉ 0,5% mỗi tháng, tương ứng khách hàng chỉ trả khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng cho căn hộ 2PN có giá tầm 4 tỷ.

D-Homme tiêu biểu với mô hình căn hộ sức khỏe tại trung tâm TP HC. Ảnh: DHA Corp

Đặc biệt, khách hàng chỉ cần chuẩn bị thanh toán đợt đầu 15% giá trị căn hộ, tương đương 500 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ tại dự án. "Đây là phương án nhằm tạo điều kiện để khách hàng sở hữu căn hộ mà không bị quá nhiều áp lực tài chính", đại diện chủ đầu tư nói.

Theo vị này, với một gia đình trẻ có tổng thu nhập của vợ chồng vào khoảng 40-50 triệu một tháng, con số 20 triệu thanh toán để sở hữu nhà là khả thi nếu chi tiêu hợp lý, cộng hưởng khoản tích cóp trước đó thì giấc mơ an cư tại khu vực trung tâm thành phố trong tầm tay. Đối với các nhà đầu tư, mức thanh toán ban đầu khoảng 500 triệu cùng phương thức thanh toán giãn nói trên chính là phương án thích hợp để đầu tư vào căn hộ nội thành.

Ngoài ra, nếu áp dụng hình thức vay ngân hàng, khách hàng có thể được cho vay lên đến 70% trong 20-30 năm và được DHA trả lãi thay đến khi nhận nhà. Những khách có sẵn tài sản đảm bảo, còn có cơ hội tham gia chương trình tài chính đặc biệt khi chỉ thanh toán 50 triệu sẽ nhận nhà, ngân hàng hợp tác hỗ trợ vay đến 100% giá trị căn hộ kèm theo các điều kiện ưu đãi lãi suất.

Căn hộ sức khỏe "không điểm chạm" tại trung tâm Chợ Lớn

D-Homme, dự án căn hộ tại trung tâm Chợ Lớn với nhiều tiện ích sức khỏe, công nghệ an ninh, trang bị bảo hộ an toàn đến từng căn hộ... đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Cùng với những tiện ích hạng sang giúp gia chủ khẳng định đẳng cấp sống, chủ đầu tư DHA Corp còn chăm chút từng chi tiết nhỏ để mang đến lối sống lành mạnh và niềm an tâm trọn vẹn.

D-Homme với thiết kế căn hộ nhiều tiện ích cao cấp. Ảnh: DHA Corp

Để tận dụng lợi thế vị trí mặt tiền giao điểm Hồng Bàng – Ba Tháng Hai – Minh Phụng thuộc trung tâm Chợ Lớn (quận 6, TP HCM), nhà phát triển DHA Corp đã dành nhiều tâm huyết để chăm chút cho hệ tiện ích sức khỏe cao cấp cho dự án gồm: 3 hồ bơi không sử dụng hóa chất Clo gây hại cho sức khỏe, khu Aqua Gym với công nghệ thủy trị liệu đặc biệt, hồ sục khoáng CO2,...

Tận dụng ưu thế từ thiết kế chữ Nhân, mỗi căn hộ tại D-Homme đều sở hữu đến 3 không gian đón sáng liên hoàn, với diện tích tiếp sáng trung bình lên đến 10,5m. Sự thông thoáng cũng là một điểm cộng lớn cho D-Homme nhờ thiết kế hành lang lên đến 1,8m, trần cao 3m để tạo điều kiện đón gió tự nhiên một cách chủ động, hạn chế tối đa việc sử dụng điều hòa.

Bên trong căn hộ mẫu. Ảnh: DHA Corp

Chủ đầu tư cho biết D-Homme với thiết kế căn hộ sức khỏe "không điểm chạm", quy tụ nhiều tiện ích cao cấp đang dẫn đầu xu hướng thị trường căn hộ "hậu đại dịch". Nhờ đó, dự án chinh phục được người trẻ khi tích hợp các công nghệ hiện đại như FaceID, Smart Video Call, Digital Key... Tại đây còn có phòng khám đa khoa DHA Healthcare để chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Liên quan đến yếu tố an toàn, DHA Corp đã thể hiện sự chu đáo trong phát triển dự án D-Homme khi bố trí không gian lánh nạn tại tầng số 17 theo quy định PCCC mới nhất. Ngoài ra, một chi tiết cũng được khách hàng mua nhà dành lời khen là thiết kế lan can cao đến 1,4m (độ cao thường thấy là 1,1m tại các dự án). Mỗi căn hộ còn được trang bị lưới thủy tinh cho ban công theo yêu cầu của gia chủ. Trang bị này mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các cư dân nhí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ sang trọng cho ngôi nhà.

