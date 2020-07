Cơ hội săn học bổng tại Ngày hội Du học Anh tháng 8

Đại diện các trường sẽ tham dự ngày hội gồm: University of Huddersfield, Leeds Beckett University, Bournemouth University, Nottingham Trent University, Sheffield Hallam University, University of Hertfordshire, University of Northampton, Coventry University, University of Sunderland, Study Group.

Tại Hà Nội, sự kiện sẽ diễn ra lúc 9h-12h, thứ Bảy ngày 15/8 tại 27 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội. Còn tại TP HCM, sự kiện diễn ra lúc 9h - 12h, thứ Bảy ngày 22/8 tại tòa nhà MB Bank, 88 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh.

Phụ huynh, học sinh được miễn phí tham dự. Đăng ký tại đây. Chi tiết liên hệ 024 3776 4024 (Hà Nội) - 028 3930 3273 (TP HCM).

Mục tiêu của ngày hội

Ngày hội tạo điều kiện để phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể gặp mặt trực tiếp với đại diện các trường. Sự kiện còn cập nhật chính sách mới dành cho sinh viên quốc tế 2021 (hoàn trả đặt cọc) và những ưu đãi đặc biệt mới có kể từ sau Covid-19.

Học sinh, sinh viên có cơ hội săn học bổng 10-100% của từng trường; hiểu thêm về sự thay đổi của các ngành học đang thu hút nhân lực và có mức thu nhập cao kể từ sau Covid-19.

Ngoài ra, sự kiện còn cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình thực tập, thực tập hưởng lương hấp dẫn với mức lương lên đến 1.200 - 2.200 bảng Anh một tháng; các chính sách mới nhất năm 2021 về visa - du học - việc làm.

Học sinh, sinh viên có cơ hội gặp trực tiếp đại diện các trường đại học danh tiếng từ Anh khi tham gia ngày hội.

Cơ hội duy nhất để nhận ưu đãi đặc biệt từ Vietint

Học sinh, sinh viên được xét hồ sơ tại chỗ bởi các đại diện trường; miễn phí nộp hồ sơ; miễn phí tư vấn; miễn phí sửa bài luận xin nhập học, học bổng...; nhận phí visa lên đến 4 triệu đồng.

Lợi ích khi tham dự sự kiện

Tham dự sự kiện, học sinh, sinh viên được tư vấn 1-1 với đại diện trường Anh; tìm hiểu học bổng và các khoá học phù hợp với từng chương trình, từ phổ thông, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ.

Sự kiện sẽ tiếp nhận hồ sơ xin nhập học, xin học bổng để được ưu tiên xét nhanh - xin visa du học, với tỷ lệ thành công cao ở các thị trường du học. Học sinh, sinh viên được sửa bài luận xin nhập học, học bổng; tìm hiểu lộ trình du học thông minh và tiết kiệm chi phí; chính sách hoàn trả học phí khi đổi ngành, đổi trường. Sự kiện xét hồ sơ xin học tại chỗ.

Du học Anh không lo chi phí - miễn chứng minh tài chính

Thời gian học ngắn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí: Chương trình đại học chỉ 3 năm, Thạc sĩ chỉ 1 năm. Nếu chọn du học các nước khác như Australia, Mỹ, Canada... thì thời gian học đại học thường 4 năm, Thạc sĩ 2 năm.

Học 1 năm được ở lại thêm 2 năm: trước đây sinh viên sau khi tốt nghiệp chỉ được ở lại 4 tháng. Điều này giúp sinh viên có thêm cơ hội ở lại làm việc và trải nghiệm cuộc sống tại Anh.

Chương trình thực tập hưởng lương sau đại học: với mức lương hấp dẫn 1.200 - 2.200 bảng Anh một tháng.

Học phí tại Anh rẻ hơn bạn nghĩ: bạn hoàn toàn có thể sở hữu bằng cấp từ Anh với học phí trung bình khoảng 12.000 - 22.000 bảng Anh một năm, mức học phí chưa bao gồm học bổng.

Tùy vào trường mà bạn muốn học (trường thuộc Middle Ranking hay Top Ranking), ngành học, bậc học mà sẽ có mức phí khác nhau.

Hàng trăm suất học bổng hàng năm: các trường tại Anh thường có học bổng 2.000 - 5.000 bảng Anh dành cho viên quốc tế mà không cần phỏng vấn. Ngoài ra với sinh viên có thành tích học tốt trường còn có học bổng 50 - 100%.

Nếu bạn muốn du học Anh, mức học phí chỉ tầm khoảng 7.000 - 17.000 bảng Anh một năm sau khi trừ đi học bổng. Nếu có thành tích học tập giỏi thì mức học phí có thể chỉ 6.000 - 11.000 bảng Anh một năm (180 - 330 triệu đồng), thậm chí là 0 đồng. Mức chi phí quá rẻ để sở hữu tấm bằng đại học từ Anh - một trong những bằng cấp danh giá được thế giới công nhận.

Một buổi tư vấn tại Ngày hội Du học Anh năm 2019.

Xem thông tin về các trường tham dự sự kiện tại đây.

Lý do sinh viên chọn Vietint khi du học

Các thành viên trong Ban lãnh đạo của Vietint đã có tổng cộng hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, là đối tác đáng tin cậy của hàng trăm trường cao đẳng đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới, giúp đỡ hàng nghìn học sinh sinh viên Việt Nam hiện thực hóa ước mơ du học.

Vietint đạt danh hiệu "Top Performing Agent" do British Council bình chọn (2014). Đơn vị này đã săn hơn 50 tỷ đồng học bổng mỗi năm; liên kết với hơn 1.000 đối tác quốc tế; các chuyên viên là cựu du học sinh. Vietint có tỷ lệ thành công visa 99%; là đại diện của nhiều trường đại học danh tiếng thế giới; là đối tác uy tín và đáng tin cậy.

Ngoài ra, Vietint có mạng lưới du học sinh trải dài tại Anh, Australia, Mỹ, Canada; miễn phí các dịch vụ, tư vấn, nộp hồ sơ; nhiều hội thảo chuyên sâu hàng tuần.

Thông tin về sự kiện, liên hệ đến các văn phòng Vietint: - Văn phòng Hà Nội: Tầng 4 - Tòa nhà 27 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình. ĐT: 024 3776 4024.

- Văn phòng TP HCM: Tầng 5 - Tòa nhà 96 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh. ĐT: 028 3930 3273. Facebook. Website: vietint.net

(Nguồn: Vietint)