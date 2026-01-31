Cơ hội nhận vé khứ hồi tới Australia khi mở thẻ VPBank Yojo Visa Platinum

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank Yojo Visa Platinum, đạt mức chi tiêu hợp lệ có cơ hội nhận 29.000 điểm Skypoint, tương đương một cặp vé máy bay khứ hồi tới Australia, áp dụng đến 8/3.

Theo đó, khách hàng có tổng doanh số chi tiêu hợp lệ cao nhất, tối thiểu 10 triệu đồng, sẽ nhận mức thưởng 29.000 điểm Skypoint. Ngoài ra, những khách hàng mở mới thẻ và phát sinh chi tiêu hợp lệ sớm nhất cũng có thể nhận 20.000-v25.000 điểm Skypoint, tương đương vé khứ hồi tới các điểm đến như Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

VPBank Yojo Visa Platinum hướng tới nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển thường xuyên, với các quyền lợi như tích điểm gấp nhiều lần cho chi tiêu du lịch, đặc biệt tại Vietjet; miễn phí thường niên năm đầu, có cơ hội săn vé 0 đồng sớm hơn 2 tiếng so với khách hàng thông thường, cùng nhiều ưu đãi hoàn tiền khác.

Theo đại diện VPBank, ngân hàng định vị du lịch trải nghiệm (Travelling) là một trong ba trụ cột chính của hệ sinh thái thẻ, bên cạnh mua sắm (Shopping) và chăm sóc sức khỏe (Wellbeing), nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ.

Hệ sinh thái thẻ VPBank Travelling mang đến nhiều ưu đãi cho người dùng. Ảnh: VPBank

Trong hệ sinh thái này, VPBank liên tục cập nhật các tính năng và ưu đãi thẻ theo từng phân khúc. Bên cạnh Yojo Visa Platinum, ngân hàng hiện cung cấp các dòng thẻ phục vụ nhu cầu du lịch và công tác nước ngoài, như VPBank UnionPay FreeWays với chính sách hoàn tiền tới 4% cho giao dịch quốc tế và miễn phí giao dịch ngoại tệ khi thanh toán tại Trung Quốc. Ở phân khúc cao hơn, VPBank Visa Signature Travel Miles tích lũy điểm từ mọi giao dịch chi tiêu, đi kèm các quyền lợi như đưa đón ưu tiên tại sân bay và bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá tới 23 tỷ đồng.

Không chỉ gắn với du lịch, các ưu đãi liên quan đến ẩm thực, thể thao và chăm sóc sức khỏe cũng được tích hợp trong hệ sinh thái thẻ của VPBank. Chủ thẻ có thể giảm tới 50% tại các nhà hàng Michelin, sử dụng dịch vụ tại K Coffee, hoặc trải nghiệm gym, spa, yoga với mức ưu đãi theo từng chương trình. Đồng thời, các đối tác lưu trú và du lịch như Mercure Vũng Tàu, Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Đà Nẵng và Traveloka được tích hợp trên ứng dụng VPBank NEO, cho phép khách hàng đặt phòng, mua vé và nhận ưu đãi trực tiếp trên smartphone.

Việc sử dụng thẻ tín dụng cho các chuyến đi cũng giúp khách hàng quản lý chi tiêu hiệu quả thông qua lịch sử giao dịch theo thời gian thực, quản lý hạn mức và các lớp bảo mật, từ đó tối ưu ngân sách cho từng hành trình.

Trong bối cảnh thói quen du lịch thay đổi, khi người trẻ di chuyển thường xuyên hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa và chi tiêu có chủ đích, thẻ tín dụng trở thành công cụ hỗ trợ thanh toán và quản lý chi tiêu cho các hành trình linh hoạt. Thông qua hệ sinh thái thẻ và các tiện ích tích hợp, VPBank kỳ vọng các sản phẩm của ngân hàng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trong các hoạt động di chuyển và trải nghiệm.

