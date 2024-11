Cơ hội nhận iPhone 16 khi mở Tài khoản Plus trên Agribank

Agribank triển khai chương trình khuyến mại "Mở Tài khoản Plus - Đón vạn đặc quyền" với tổng giá trị tới 16,2 tỷ đồng, từ nay đến 13/1/2025.

Chương trình khuyến mại được tổ chức trên ứng dụng Agribank Plus. Khách hàng mở và sử dụng Tài khoản Plus cùng thực hiện các giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội tham gia nhiều lượt quay số may mắn. Quà tặng gồm giải Nhất là 120 chiếc iPhone 16 128 GB Trắng, mỗi chiếc trị giá 22,99 triệu đồng. Giải Nhì với 300 Apple Watch Series 9 GPS 41 mm Storm Blue, mỗi chiếc trị giá 10,49 triệu đồng. Giải Ba là 300 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Agribank phát hành, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng.

Khách hàng Agribank mở Tài khoản Plus, tham gia chương trình "Mở Tài khoản Plus - Đón vạn đặc quyền". Ảnh: Agribank

Ngoài ra, Agribank còn tặng khách hàng nhiều phần quà khi mở mới Tài khoản Plus, bao gồm gói quà tiền nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng cùng nhiều voucher giảm giá lên đến 500.000 đồng cho các dịch vụ: VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay, tàu xe, phòng khách sạn...

Agribank sẽ thông báo qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus đến từng khách hàng trúng thưởng, công bố danh sách và trao thưởng vào cuối mỗi kỳ.

Để có cơ hội sở hữu nhiều phần quà từ "Vòng quay may mắn", khách hàng chỉ cần mở và sử dụng Tài khoản Plus trên Agribank Plus. Tài khoản Plus là sản phẩm mới của Agribank trong lĩnh vực ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và bảo mật cao. Với Tài khoản Plus bắt đầu bằng 8888 gắn với số điện thoại của khách hàng, việc ghi nhớ và giao dịch sẽ dễ dàng hơn. Khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trực tuyến tiện lợi.

Để trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số của Agribank, nhận iPhone 16 và những phần quà giá trị khác, khách hàng cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Agribank Plus để tham gia chương trình. Phiên bản yêu cầu với hệ điều hành iOS là 5.1.1 và Android là 5.1.7.

Tìm hiểu thêm tại www.agribank.com.vn. hoặc hotline 1900 558 818, 024 3205 3205.

Thanh Thư