Cơ hội hợp tác về công nghệ tại Diễn đàn Việt Nam - Tây Ban Nha

Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha tại Madrid mở ra cơ hội mới về công nghệ và chuyển đổi số, với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha diễn ra ngày 13/3 do Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Tập đoàn VIDO và Tập đoàn FPT đồng tổ chức, với sự phối hợp của ASEMPEA, Vietnam Airlines và Casa Asia.

Năm nay, diễn đàn có chủ đề "Kết nối đổi mới và văn hóa", quy tụ khách mời đến từ Việt Nam và Tây Ban Nha, gồm đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, trường đại học và chuyên gia. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực như hàng không, khách sạn - du lịch, công nghệ du lịch, chuyển đổi số, y tế và năng lượng tái tạo cũng tham dự sự kiện.

Đại diện ban tổ chức và các doanh nghiệp khách mời tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Tây Ban Nha. Ảnh: FPT

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Thanh Song, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết quan hệ hai nước ngày càng được củng cố thông qua nhiều dấu mốc ngoại giao quan trọng và sự gắn kết ngày càng sâu rộng về kinh tế. Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động của Đông Nam Á, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, đứng thứ 34 thế giới về GDP và nằm trong nhóm các quốc gia có sức hút lớn về thương mại và đầu tư.

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song. Ảnh: FPT

Đặc biệt, nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng nhanh, khoảng 28% mỗi năm, phản ánh quá trình chuyển dịch sang công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đại sứ nhấn mạnh, công nghệ, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu văn hóa là những lĩnh vực được ưu tiên cho hợp tác sâu rộng và dài hạn.

Ông Juan Luis Jimeno, Tổng giám đốc phụ trách Thông tin Kinh tế và Thương mại thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha, chia sẻ Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha tại ASEAN với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6,4 tỷ euro trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng.

Hiện có hơn 60 doanh nghiệp Tây Ban Nha đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, du lịch và công nghệ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng 15 bậc trong Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc. Đây là những tín hiệu cho thấy niềm tin ngày càng lớn của doanh nghiệp Tây Ban Nha, hướng tới hợp tác đầu tư và thương mại giá trị cao trong dài hạn.

Trong số các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, du lịch được nhiều đại biểu tại diễn đàn nhắc tới như một cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Lĩnh vực này không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn giới thiệu đời sống bản địa, di sản và nhịp sống địa phương. Những trải nghiệm thực tế tại Việt Nam đang trở thành lợi thế khi ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm những hành trình mang đậm bản sắc văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn VIDO, nhận định: du lịch cao cấp ngày nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, mà ở những cảm xúc và trải nghiệm thật sự mà du khách mang theo sau mỗi hành trình.

Bên cạnh đó, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có môi trường số và khung pháp lý phát triển còn Việt Nam là trung tâm công nghệ tăng trưởng nhanh trong khu vực, với khả năng triển khai các giải pháp công nghệ ở quy mô lớn. Theo đại diện Tập đoàn FPT, sự kết hợp giữa kinh nghiệm công nghệ của châu Âu và năng lực triển khai của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Ông Đặng Trần Phương, Phó tổng giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, Tập đoàn FPT, chia sẻ, các doanh nghiệp Tây Ban Nha, không chỉ dừng ở việc tìm kiếm nguồn lực, mà đang hướng tới xây dựng các trung tâm triển khai chiến lược, dịch vụ quản trị dài hạn và cùng đầu tư phát triển nhân tài.

Theo ông Phương, với mạng lưới toàn cầu tại Việt Nam, châu Âu và châu Mỹ – bao gồm các đội ngũ tại Mexico, Costa Rica và Colombia, FPT có thể giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, đảm bảo vận hành ổn định và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

FPT hiện hoạt động tại 30 quốc gia, đồng thời tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu, trong đó Tây Ban Nha được xác định là thị trường quan trọng tiếp theo. Tập đoàn xác định AI là công nghệ mũi nhọn khi đầu tư mạnh vào năng lực cốt lõi như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, Viện Quantum AI & Cyber Security và hệ sinh thái hơn 70 sản phẩm AI, hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng Trung tâm AI Bình Định. Song song đó, FPT hợp tác sâu với NVIDIA, Mila, Landing AI để phát triển hạ tầng, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.

Các giải pháp AI của FPT đã được triển khai rộng rãi trong thực tiễn, từ nền tảng FPT.AI với hơn 20 triệu người dùng đến các hệ thống phục vụ bảo hiểm, tài chính – ngân hàng và sản xuất công nghiệp.

Các chuyên gia tham dự diễn đàn chia sẻ những yếu tố then chốt trong quan hệ công nghệ giữa châu Âu và Việt Nam. Ảnh: FPT

Bà Géraldine Filippi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Quan hệ công chúng của Amadeus - tập đoàn công nghệ lớn của Tây Ban Nha, nhận định, để AI tạo ra giá trị thực sự, dữ liệu phải được lưu chuyển an toàn và ổn định xuyên biên giới điều đòi hỏi sự ổn định địa chính trị, khung pháp lý minh bạch và hạ tầng số có khả năng tương thích. Trong bối cảnh đó, Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 15 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc mang đến nhiều lợi thế.

Diễn đàn khép lại với thông điệp hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha đã sẵn sàng chuyển từ đối thoại sang triển khai thực tế. Bằng cách kết nối các lĩnh vực du lịch, công nghệ và phát triển nhân lực, cùng với sự đồng hành của các đối tác uy tín như VIDO và FPT, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm cơ hội xây dựng những mối hợp tác lâu dài và bền vững.

Yên Chi