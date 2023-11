Cơ hội hẹn hò cho runner độc thân tại New York City Marathon

Ứng dụng Lunge cho phép các runner độc thân quá bận rộn vì lịch tập có thể kết nối, hẹn hò khi dự New York City Marathon - giải major cuối cùng trong năm 2023 diễn ra ngày 5/11.

"Việc tập chạy marathon thực sự có thể gây khó khăn cho các mối quan hệ lãng mạn, còn những runner độc thân sẵn sàng tạm dừng cuộc sống hẹn hò cho đến sau ngày đua", Runner's World bình luận.

Nhưng với Jason Kuperberg thì ngược lại. Runner 27 tuổi từ Upper West Side tiết lộ phải từ bỏ chạy marathon trong một năm để có thể tập trung vào đời sống tình cảm cá nhân.

"Nếu tập luyện, tôi cần phải ngủ. Mileage của tôi dao động từ 100-120 km mỗi tuần, nên việc chạy chiếm rất nhiều thời gian", Kuperberg nói với New York Times. Chỉ khi không duy trì cường độ tập luyện như vậy, anh mới có thể thoải mái hẹn hò khoảng một lần mỗi tuần.

Nhưng vào năm ngoái, một ứng dụng ra đời nhằm giúp những người như Kuperberg có thể cân bằng thời gian giữa việc tập luyện với hẹn hò. Ứng dụng Lunge kết nối những người độc thân tập tại cùng một phòng tập hoặc tham gia cùng một lớp tập thể dục.

Hai runner hôn nhau ở New York City Marathon. Ảnh: TCS New York City Marathon

Người dùng có thể kết nối hồ sơ ngay tại phòng tập hoặc mở rộng bán kính sang các phòng tập gần đó. Ứng dụng này vừa mở thêm chức năng kết nối những runner độc thân chuẩn bị dự New York City Marathon 2023 ngày 5/11.

Lunge yêu cầu người dùng xác minh việc tham gia giải major cuối cùng trong năm, rồi cho phép họ kết nối trên cùng nền tảng với các runner độc thân khác dự giải. Có khoảng 50,000 VĐV đăng ký chạy New York City Marathon 2023, hiện chưa rõ bao nhiêu trong số họ đang độc thân và đã tải Lunge.

"Nhưng việc thử cũng không hại gì, phải không?", Runner's World bình luận. "Nhiều người không đủ kiên nhẫn để nghe về kế hoạch tập luyện hay pace của bạn. Nhưng nếu có thể kết nối với một người có cùng đam mê chạy marathon, bạn sẽ có thêm người đồng hành trong từng buổi tập và cả khi thi đấu".

New York City Marathon được tổ chức thường niên, lần đầu vào năm 1970. Giải bị hủy năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổ chức trở lại năm 2021 nhưng với quy mô hạn chế. Năm nay cũng là năm đầu tiên cơ cấu giải thưởng của New York City Marathon có hạng mục dành cho nhóm phi nhị nguyên giới, sau khi cho phép VĐV đăng ký nhóm giới tính này năm 2021.

Kỷ lục thành tích của New York City Marathon hiện là 2 giờ 5 phút 6 giây ở cuộc đua của nam, do Geoffrey Mutai lập từ năm 2005. Kỷ lục nữ của giải thuộc về Margaret Okayo với 2 giờ 22 phút 31 giây lập năm 2003.

Hồng Duy