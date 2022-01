Cơ hội giao lưu cùng Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn tại In the Mirror

Người xem buổi phát sóng trực tiếp "In the Mirror" trên nền tảng eBox lúc 20h tối 19/1 có thể đặt câu hỏi, tương tác cùng Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror đang mở cổng bán vé với giá 399.000 đồng. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng eBox lúc 20h tối nay (ngày 19/1).

Là show nhạc trực tuyến trên nền tảng eBox, In the Mirror được lên kịch bản công phu để giúp khán giả - những người xem online có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn và có nhiều cách tương tác với nghệ sĩ.

Cụ thể, tại In the Mirror, khán giả có thể thả tim, like bày tỏ cảm xúc với phần biểu diễn của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn, bên cạnh gửi bình luận trực tiếp trên giao diện nền tảng eBox.

Ngoài ra, khán giả có thể đặt câu hỏi cho ca sĩ tại phần Q&A. Người dẫn sẽ chọn những câu hỏi hay và có ý nghĩa để Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn trả lời. Đây chính là không gian để hai nghệ sĩ đến gần hơn với người hâm mộ, chia sẻ về chặng đường âm nhạc, những dự định cho tương lai...

Trong phần phỏng vấn trước thềm show nhạc, ca sĩ Tùng Dương cho biết, tuy là một sân khấu trực tuyến, khán giả của chương trình vẫn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa và nhiệt huyết trong từng bài hát.

"In the Mirror mang đến cho người nghệ sĩ cơ hội để tương tác và gặp gỡ với người yêu nhạc xuyên không gian và thời gian", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sẽ tương tác trực tiếp cùng khán của In the Mirror. Ảnh: Lê Đình Tùng

Dự kiến kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trải nghiệm âm nhạc cùng Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn của khán giả In the Mirror sẽ đi qua 5 phần chính bao gồm: Mở màn chương trình; The Portrait (Chân Dung) giới thiệu về cá tính âm nhạc và con đường nghệ thuật, The Reflection (Sự Khác Biệt) thể hiện sự soi chiếu âm nhạc giữa hai nghệ sĩ, The Swing Challenge (Thách thức đồng điệu) hoán đổi ca khúc

và cuối cùng là Unity (Đồng Thoại) khép lại sự khác biệt và thực hiện âm nhạc bằng những điểm chung.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn là hai ca sĩ đầu tiên tham gia xuất hiện trong chuỗi show nhạc trực tuyến In the Mirror cho VnExpress tổ chức. Chương trình phát trực tiếp trên nền tảng eBox với số đầu lên sóng lúc 20h, ngày 19/1.

Điểm nhấn đặc biệt chương trình là phần hoán đổi ca khúc giữa hai ca sĩ. Trong khi Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc Quê nhà, Tùng Dương sẽ hát Nơi tình yêu bắt đầu theo cách phối mới. Khán giả có thể tìm hiểu thêm về show nhạc trực tuyến In the Mirror tại đây.

Thảo Miên