Cơ hội đổi đời khi bán nhà tiền tỷ nội đô chuyển ra ngoại thành

Tâm lý con cá xổng là con cá to là vướng mắc khiến nhiều người loay loay sống cho tương lai, thay vì hiện tại.

Nhiều bạn nêu trường hợp một người đã bán ngôi nhà nội thành để đi làm ăn. Sau khi thành đạt trở lại ngôi nhà xưa định mua lại thì không mua nổi vì tài sản cả đời ông ấy tích cóp không bằng giá trị ngôi nhà hiện tại.

Hay thậm chí nhiều người lấy ví dụ các đại gia đang chen chân đua nhau mua nhà nội thành, vậy tại sao người có nhà nội thành phải chuyển ra ngoại thành?

Tâm lý con cá xổng là con cá to, chính là thứ tư duy ngược đời nhất ngăn cản bạn sống cho hiện tại. Một cần thủ một lần câu xổng mà cứ nghĩ con cá đó to lắm, trở nên chán nản, rầu rĩ cả ngày, không thèm câu nữa. Trong khi câu lên chưa chắc gì nó đã là con cá to. Hay dù nó là con cá to, nhưng dưới ao vẫn còn những con cá to khác sao không câu tiếp lại bỏ phí cả một ngày.

Tâm trạng này dễ thấy nhất là ở những kẻ nhung nhớ người yêu cũ. Ai cũng nghĩ người yêu cũ thật tốt và tốt hơn vợ mình. Nhưng mấy ai chịu hiểu rằng nếu mình cho người vợ thành người yêu cũ, người yêu cũ thành vợ thì mình lại vẫn tâm trạng người yêu cũ (vợ) lại tốt hơn vợ (người yêu cũ). Đây chính là tâm lý cái gì mình không có được là cái có giá, cái mình có được là cái vô giá trị.

Áp dụng vào tình huống bất động sản nội đô cũng vậy. Ai cũng nghĩ rằng nếu bán nhà thì giá nhà tương lai sẽ cao hơn. Chính nỗi sợ mất tiền giá cao trong tương lai đã ngăn họ không chấp nhận bán giá hiện tại của ngôi nhà. Họ mãi đuổi theo giá nhà tương lai để ôm khư ngôi nhà nội đô và quên lãng công việc, cuộc sống của mình cần có sự thay đổi.

Có một trò chơi thưởng bạn một túi vàng với điều kiện bạn bơi qua một con sông rộng, mà khả năng của bạn chỉ bơi được một nửa con sông. Và một trò chơi nữa là bạn bơi một con sông khác chỉ rộng bằng nửa con sông đó, đúng với tầm bơi của bạn nhưng chỉ thưởng bạn một túi bạc. Vậy bạn chọn túi vàng hay túi bạc đây?

Những người thông minh họ chọn túi bạc, còn những người còn lại mãi luyến tiếc túi vàng mà không thể bơi qua thì đã để mất túi bạc vào tay kẻ khác. Để đuổi theo giá trị bất động sản nội đô bạn phải hy sinh những gì? Liệu nó có đáng hay không? Nếu bị trầy da, tróc vảy, tổn hại bản thân... thì chi bằng đổi lấy giá bất động sản hiện tại để làm chủ cuộc sống.

Tại sao ở nhà nội đô mới được đi học? Mới có công việc, mới có ưu thế đến bệnh viện sớm? Thế những người ngoại thành không được đi học sao? Ngoại thành không được đi viện sao? Ngoại thành không có công việc sao?

Tôi đồng ý là chất lượng giáo dục, bệnh viện ở ngoại thành có thể thấp hơn... Nhưng nó có tệ đến mức không thể đáp ứng nổi nhu cầu sao? Học nội thành chắc gì đã thành công bằng học ngoại thành? Thành tích đó phụ thuộc cả vào nỗ lực cá nhân nữa. Cá nhân nỗ lực lại phụ thuộc chất lượng cuộc sống. Vậy tại sao không đổi nhà nội đô để đổi lấy chất lượng cuộc sống?

Kể cả các bạn có đuổi theo được giá nhà tương lai nội đô thì liệu rằng các bạn, con cái các bạn có chi tiêu nó hiệu quả làm thay đổi cuộc sống hay là rơi vào tay của một kẻ phá gia chi tử.

Cuối cùng tôi đang nói người nghèo sống trong những ngôi nhà tiền tỷ nội đô. Tôi không nói những người giàu sống trong nhà tiền tỷ nội đô. Khi bạn giàu, bạn có thể bỏ qua cơ hội đổi nhà để đổi đời vì bạn không cần giàu thêm. Nhưng với người nghèo đó là cơ hội thậm chí có thể là cơ hội duy nhất.

Tuệ Minh Đài

