Cơ hội định hướng học tập và săn học bổng du học Singapore 2026

Chuyên gia giáo dục Singapore sẽ cập nhật thông tin về ngành học xu hướng, học bổng… trong triển lãm của Công ty Tư vấn du học INEC tại TP HCM.

Triển lãm Giáo dục Singapore 2026 diễn ra vào lúc 9h30 ngày 9/11, tại Khách sạn Harmony, 32A-34 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP HCM. Tại đây, phụ huynh, học sinh quan tâm du học Singapore có thể tìm hiểu sâu về hệ thống giáo dục từ trung học đến sau đại học tại Singapore.

Tại sự kiện, chuyên gia giáo dục Singapore sẽ trực tiếp định hướng nghề nghiệp, lộ trình học tập, đồng thời, giúp học sinh tiếp cận hàng trăm học bổng giá trị và xây dựng chiến lược săn học bổng từ bán phần đến toàn phần. Trong đó, nhiều ưu đãi và tài liệu chuyên sâu chỉ dành riêng cho khách tham dự.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu tuyển sinh, học bổng với đại diện từ trường Singapore. Ảnh: INEC

Mỗi năm, sinh viên quốc tế có cơ hội nhận hàng trăm suất học bổng giá trị từ Chính phủ và các trường Singapore, bao gồm học bổng ASEAN toàn phần, học bổng trường đến 100% học phí.

Nhiều du học sinh INEC đã giành học bổng tại SMU, NUS, SIT, JCUS, Kaplan, PSB, SP Jain, Raffles, MDIS... Để đạt được điều này, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, bài luận học bổng và bản lĩnh phỏng vấn là những yếu tố then chốt và cần được chuẩn bị sớm, đúng hướng.

Khi tham dự Triển lãm Giáo dục Singapore, học sinh được hướng dẫn xây dựng hồ sơ học bổng, từ chiến lược chọn trường đến cách thể hiện điểm mạnh cá nhân để tăng cơ hội nhận thư mời và học bổng danh giá.

Chuyên gia từ Singapore chia sẻ về nền giáo dục nước này tại sự kiện của INEC vào tháng 9. Ảnh: INEC

Từ một làng chài nghèo tài nguyên, Singapore đã vươn lên thành trung tâm tri thức, tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới. Triết lý "thắng trong giáo dục là thắng trong phát triển kinh tế" đã giúp đất nước này xây dựng nền học thuật ưu tú, thực tiễn và định hướng tương lai. Hệ thống giáo dục Singapore chú trọng phát hiện và bồi dưỡng năng lực từ sớm, giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng toàn cầu, những phẩm chất thiết yếu của thế kỷ 21.

Theo đó, các trường đại học công lập của Singapore dần trở thành một trong những biểu tượng học thuật châu Á với sứ mệnh và thế mạnh riêng. Hiện, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng top 8 thế giới, theo QS 2026, với thế mạnh đào tạo về Y tế, Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế... Đại học Quản lý Singapore (SMU) ứng dụng mô hình đào tạo kiểu Mỹ, nổi bật ở khối ngành Kinh doanh, Phân tích dữ liệu, Tài chính, Luật. Đại học Công nghệ & Thiết kế Singapore (SUTD) có ưu thế về Thiết kế gắn với tiến bộ Công nghệ, Trí tuệ nhân tạo và Phát triển bền vững.

Song song, hệ thống trường ngoài công lập tại Singapore cũng được kiểm định nghiêm ngặt, cho phép học sinh bắt đầu hành trình đại học ngay sau lớp 9, học chương trình cấp bằng Anh, Mỹ, Australia, Ireland... với chi phí tiết kiệm đến 50% và cơ hội chuyển tiếp quốc tế linh hoạt.

Singapore là một trong những trung tâm tài chính, logistics... hàng đầu thế giới. Ảnh: INEC

Singapore tạo nên thế mạnh gắn liền với xu hướng phát triển công nghệ và kinh tế toàn cầu. Các lựa chọn nổi bật cho du học sinh nước này là Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng, Phân tích kinh doanh, Marketing kỹ thuật số, Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, Thiết kế & AI, Quản lý y tế...

Nhờ cấu trúc chương trình thực tiễn và rút gọn với ba kỳ học mỗi năm, sinh viên có thể hoàn tất bậc Cử nhân tối thiểu trong 16-24 tháng, 12 tháng với bậc Thạc sĩ. Nhờ đó, du học sinh có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra đạt chuẩn quốc tế.

Nhật Lệ