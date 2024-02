Cơ hội đầu tư EB-5 dự án Four Seasons Surf Club tại Mỹ

Sau thành công giai đoạn 1, dự án Four Seasons Surf Club at Miami, Florida tiếp tục chào đón các nhà đầu tư giai đoạn 2.

Căn hộ siêu sang Four Seasons là giai đoạn 2 của dự án Four Seasons Surf Club at Miami, Florida. Dự án được quản lý và phát triển bởi tập đoàn Fort Partners, Trung tâm vùng EB-5 Southeast RC và thẩm định bởi Bether Capital. Đây là dự án EB-5 nằm trong khu vực ưu tiên việc làm (TEA) theo luật EB-5 mới năm 2022 với mức đầu tư 800.000 USD.

Giai đoạn 2 dự án được khởi công xây dựng, tạo ra 2.386 công việc (gấp 4 lần so với yêu cầu), đảm bảo an toàn thẻ xanh cho nhà đầu tư. Dự án bao gồm 3 tòa tháp, cung cấp thị trường 53 căn hộ siêu sang, trong đó hơn 75% căn hộ được bán trước. Tổng doanh thu bán căn hộ gấp 3 lần giá trị khoản vay EB-5, nhằm đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư.

Hình ảnh thực tế dự án Four Seasons tại Miami, Florida. Ảnh: Four Seasons

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Fort Partners là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế lớn, nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu vốn, đảm bảo hoàn thành xây dựng, đã hoàn vốn vay EB-5 cho các nhà đầu tư trước đó.

Tiến độ xây dựng hiện tại tại Tháp 1 và 2. Ảnh: Four Seasons

Dự án tọa lạc tại thị trường địa ốc tiềm năng tại Mỹ, với mức giá cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhóm khách hàng siêu giàu với các giá trị giao dịch giá trị trên chục triệu USD, một số giao dịch có tỷ lệ sinh lời cao.

Miami, nơi dự án tọa lạc, nổi tiếng là địa điểm hào nhoáng, mang lại trải nghiệm xa xỉ, dành cho giới thượng lưu. Khi CLB Lướt sóng - The Surf Club mở cửa năm 1930, nơi đây trở thành điểm đến thu hút du khách nhất tại Miami vì những trải nghiệm riêng tư, yên tĩnh và môi trường thanh bình.

Tiến độ xây dựng hiện tại tại Tháp 3. Ảnh: Four Seasons

Những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp của The Surf Club thu hút các khách du lịch là giới thượng lưu và chính trị gia, những người nổi tiếng thời điểm đó như: Winston Churchill, Harvey Firestone, Frank Sinatra và Elizabeth Taylor.

The Surf Club được ông trùm ngành lốp xe Harvey Firestone thành lập vào năm 1930, mục tiêu trở thành khu nghỉ dưỡng riêng tư bên bờ Đại Tây Dương, nơi chỉ có cát trắng, nắng vàng và các mối quan hệ xã hội của giới thượng lưu. Hơn 80 năm qua, khu nghỉ dưỡng hoàn thành vai trò này và đem lại nhiều trải nghiệm hạng sang cho các du khách.

Giai đoạn 1 dự án khách sạn và căn hộ Four Seasons tiếp nối thành công của The Surf Club. Năm 2012, Tập đoàn Fort Partners đầu tư 116 triệu USD vào khu vực này. Sau đó 5 năm, Fort Partners hoàn thành kế hoạch tái hiện The Surf Club vào dự án Khách sạn và khu dân cư Four Seasons với 77 phòng khách sạn, 30 căn hộ khách sạn và 121 căn hộ dân cư.

Bên trong Khách sạn Four Seasons Surf Club at Miami, Florida. Ảnh: Four Seasons

Khách sạn Four Seasons Miami là một trong những khách sạn được đánh giá cao tại khu vực Miami và đạt mức giá trung bình mỗi đêm (ADR) cao nhất so với các khách sạn mang thương hiệu Four Seasons trên thế giới.

Theo chủ đầu tư này, tổng vốn EB-5 đã huy động cho giai đoạn 1 là 100 triệu USD, đã hoàn trả đầy đủ cho nhà đầu tư vào tháng 11/2021.

Hoài Phong