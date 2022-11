Cơ hội đầu tư căn hộ đa năng tại Diamond Crown Hai Phong

Hải PhòngCăn hộ một phòng ngủ đa năng tại Diamond Hai Phong có không gian tùy biến, phù hợp để ở và khai thác kinh doanh, đón du khách.

Đại diện Doji Land - đơn vị phát triển dự án cho biết, căn hộ một phòng ngủ đa năng tại Diamond Crown Hai Phong (quận Hải An) có thiết kế linh hoạt, tính ứng dụng cao. Ngoài ra, nhờ nguồn cung du khách dồi dào và sự chuyển dịch công nghiệp của thành phố Cảng, loại hình này dự báo mang nhiều cơ hội đầu tư với tiềm năng sinh lời tốt.

Cơ hội từ du lịch

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Hải Phòng cho thấy, khách du lịch đến với thành phố trong 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,5 triệu lượt khách, tăng 77,25% so cùng kỳ, bằng 123,4% kế hoạch năm. Theo số liệu Tổng cục thống kê, doanh thu từ du lịch lữ hành trong ba quý vừa qua đạt 152,4 tỷ đồng, tăng 3,27 lần so với cùng kỳ năm trước.

Không gian thiết kế căn hộ một phòng ngủ đa năng tại Diamond Crown Hai Phong. Ảnh phối cảnh: Doji Land

Trong một vài khảo sát thực hiện bởi các công ty lữ hành, khách du lịch đến Hải Phòng có xu hướng lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển và trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực nội đô. Nắm bắt được xu thế, Doji Land phát triển mô hình căn hộ một phòng ngủ đa năng tại Diamond Crown Hai Phong, thích hợp khai thác homestay, airbnb (cho thuê ngắn hạn), đáp ứng nhu cầu nghỉ chân của khách du lịch, mở ra cơ hội khai thác, đầu tư.

Thừa hưởng vị trí đắc địa, đa kết nối của Diamond Crown Hai Phong, các căn hộ một phòng ngủ đa năng được đánh giá phù hợp với nhóm du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại thành phố để trải nghiệm du lịch nội đô hoặc chọn đây là nơi dừng chân để trung chuyển đến các điểm đến khác.

Đại diện Doji Land cho biết, mô hình một phòng ngủ đa năng tại dự án có thiết kế không gian linh hoạt, diện tích từ 50-60 m2. Tùy vào hình thức đầu tư, chủ sở hữu có thể xây dựng thêm không gian phụ như phòng ngủ, phòng vui chơi, giải trí... Ngoài ra, căn hộ có không gian mở, tầm nhìn bao quát, tích hợp công nghệ thông minh và 36 tiện ích tất cả trong một (all in one), đáp ứng đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Cảnh quan tại dự án Diamond Crown Hai Phong. Ảnh phối cảnh: Doji Land

Tiềm năng đầu tư dài hạn

Theo báo cáo Expat Insider 2022 do tổ chức Internations công bố, Việt Nam nằm trong top 7 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, cao hơn Thái Lan (hạng 8) và Singapore (hạng 10). Trong những năm qua, Hải Phòng là địa phương nằm trong top đầu về đón sóng FDI, thu hút đông đảo chuyên gia, lao động nước ngoài về sinh sống và làm việc.

Đại diện Doji Land chia sẻ, nắm bắt xu hướng đó, đơn vị đã phát triển mô hình căn hộ một phòng ngủ đa năng tại Diamond Crown Hai Phong có thiết kế và tiện ích cao cấp, phù hợp với chuẩn sống của chuyên gia quốc tế.

Căn hộ bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách liên thông với bếp tạo ra không gian đa năng có thể tùy chỉnh thành phòng làm việc tách biệt, phòng nghỉ cho người giúp việc. Ngoài ra, mỗi căn hộ được đầu tư hệ thống smart home (nhà thông minh) bài bản, lắp đặt thiết bị cao cấp, tiết kiệm năng lượng và tối ưu sử dụng.

"Căn hộ tại dự án Diamond Crown Hai Phong được CBRE quản lý, vận hành chuyên nghiệp, có chứng nhận công trình xanh Leed, thiết lập chuẩn sống an toàn cho cư dân...", đại diện đơn vị phát triển cho biết thêm.

Khách hàng tìm hiểu căn hộ một phòng ngủ đa năng Diamond Crown Hai Phong trong ngày ra mắt, tháng 9/2022. Ảnh: Doji Land

Hoàng Khải