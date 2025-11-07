Cô giáo thắng kiện 10 triệu USD sau khi trúng đạn trong lớp

MỹTòa án Virginia tuyên cô giáo Zwerner thắng kiện và được bồi thường 10 triệu USD sau khi trúng đạn từ khẩu súng được một học sinh mang đến lớp.

Bồi thẩm đoàn ở Virginia ngày 6/11 ra phán quyết chống lại Ebony Parker, cựu hiệu phó trường tiểu học Richneck ở thành phố Newport News, liên quan đến vụ cô giáo lớp một Abby Zwerner bị trúng đạn khi đang dạy học trong lớp hồi tháng 1/2023.

Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của một học sinh 6 tuổi trong lớp. Cậu bé này lén lấy túi xách đựng khẩu súng lục cỡ nòng 9 mm trên nóc tủ quần áo của mẹ, sau đó giấu vào ba lô mang đến trường vào sáng 6/1/2023. Đó là ngày đầu tiên học sinh này trở lại trường sau thời gian bị đình chỉ học vì đập điện thoại của cô giáo.

Cô giáo lớp một Abby Zwerner ở trường Richneck, thành phố Newport News, bang Virginia. Ảnh: CBS News

Viên đạn xuyên qua tay Zwerner, găm vào ngực và làm thủng phổi cô giáo. Sau tiếng nổ, Zwerner vẫn kịp đưa các học sinh trong lớp sơ tán đến hành lang, trước khi gục xuống trong văn phòng của trường.

Vụ nổ súng đã gây chấn động nước Mỹ, nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào một đứa trẻ 6 tuổi có thể tiếp cận được súng và bắn giáo viên.

Zwerner, khi đó 25 tuổi, đã phải nằm viện gần hai tuần, trải qua 6 cuộc phẫu thuật. Viên đạn sượt qua tim hiện vẫn trong ngực Zwerner. Bàn tay trái của cô cũng không thể cử động bình thường.

Zwerner đã khởi kiện, yêu cầu ban lãnh đạo trường và học khu bồi thường 40 triệu USD trong vụ kiện, cáo buộc họ đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo rằng cậu bé có súng. Tuy nhiên, thẩm phán đã loại lãnh đạo học khu và hiệu trưởng trường Richneck khỏi danh sách bị đơn, xác định hiệu phó Parker là người chịu trách nhiệm.

Zwerner nói rằng cô biết chuyện đứa trẻ mang súng đến lớp trước giờ ra chơi, khi được các học sinh thông báo. Vụ nổ súng xảy ra vài giờ sau đó.

Deja Taylor, mẹ của học sinh nổ súng, đã bị kết án gần 4 năm tù vì tội danh bỏ bê con cái gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng cần sa trong khi sở hữu súng.

Hiệu phó Parker còn đang đối mặt với phiên tòa hình sự riêng biệt trong tháng này với 8 tội danh bỏ bê trẻ em. Mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 5 năm tù.

Đức Trung (Theo AP, CBS News)