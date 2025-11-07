Cô giáo Mỹ được bồi thường 10 triệu USD vì bị học sinh 6 tuổi bắn

Bị học sinh 6 tuổi dùng súng bắn bị thương, Abigail Zwerner vừa được tòa tuyên thắng kiện lãnh đạo trường học với khoản bồi thường 10 triệu USD.

Sau gần 6 giờ nghị án, phán quyết được bồi thẩm đoàn tại tòa án Virginia đưa ra trong phiên tòa ngày 6/11, trong vụ kiện giữa nguyên đơn là cô giáo Abigail Zwerner, 27 tuổi và cựu hiệu phó Trường Tiểu học Richneck ở Newport News.

Trong đơn kiện, vụ nổ súng xảy ra trong lớp học lớp một, nơi cô đang dạy hôm 6/1/2023. Một cậu bé 6 tuổi đã mang khẩu súng lục 9 mm của mẹ đến lớp và bắn Abigail một phát, trúng tay và ngực. Cô phải nằm viện gần hai tuần và "tưởng rằng mình sẽ chết".

"Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của cậu bé khi chĩa súng thẳng vào tôi", cô nói. Nữ giáo viên bị thương ở bàn tay, ngực và phải phẫu thuật 5 lần và vẫn còn một viên đạn găm trong ngực,

Abigail Zwerner bị học sinh 6 tuổi mang súng đến lớp bắn trọng thương. Ảnh: NBC

Đơn kiện nêu cô đã nói chuyện với hiệu phó trước vụ nổ súng và trình bày cậu bé đang trong "tâm trạng hung dữ" do đã dọa đánh bạn. Một giáo viên khác cũng đã nói với hiệu phó rằng các học sinh báo cậu bé có một khẩu súng trong ba lô.

Cô do đó yêu cầu cựu hiệu phó và học khu bồi thường 40 triệu USD vì đã nhiều lần được cảnh báo về việc học sinh có súng nhưng không có hành động ngăn chặn.

Bị đơn không tới tòa, được luật sư bào chữa rằng các giáo viên khác có thể làm tốt hơn và vụ việc đã đủ đau lòng, không nên làm trầm trọng thêm bằng cách đổ lỗi cho hiệu phó.

Ngoài vụ kiện dân sự, hiệu phó sẽ phải ra hầu tòa hình sự vào tháng tới với cáo buộc Ngược đãi và Bỏ bê trẻ em, liên quan cùng vụ việc.

Vụ xả súng đã làm rung chuyển cộng đồng và thu hút sự chú ý của cả nước về câu hỏi làm sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có thể thực hiện hành vi bạo lực đến thế.

Gia đình cậu bé sau đó cho hay con trai 'bị khuyết tật" và khẩu súng được cất ở chỗ "an toàn" trong nhà. Cậu bé khai lấy được khẩu súng của mẹ bằng cách trèo lên ngăn kéo tủ quần áo, nơi khẩu súng được cất giữ trong túi xách.

Dù người mẹ khai với các nhà điều tra rằng khẩu súng đã được khóa cò, các nhà điều tra cho biết không tìm thấy chi tiết cho việc này.

Cậu bé không bị truy cứu do nhỏ tuổi, song người mẹ đã phải hầu tòa với hai tội Sử dụng cần sa trong khi sở hữu súng, và Bỏ bê trẻ em với hình phạt tổng hợp 3 năm 9 tháng tù hồi tháng 12 cùng năm.

Mẹ cậu bé đã bị tuyên gần 4 năm tù sau vụ nổ súng của con trai. Ảnh: People

Theo tổ chức phi lợi nhuận The Trace, từ tháng 5/2022 đến tháng 4/2023, nước Mỹ đã xảy ra 162 vụ tai nạn súng đạn tương tự, gây ra bởi trẻ em dưới 13 tuổi, khiến 71 người thiệt mạng và 96 người bị thương.

Súng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ vào năm 2020, với hơn 4.300 nạn nhân.

ABC dẫn khảo sát của Gallup năm 2020 cho thấy 32% người trưởng thành ở Mỹ cho biết cá nhân họ sở hữu một khẩu súng. Người dân Mỹ sở hữu 393 triệu khẩu súng, nhiều hơn tổng lượng súng của dân thường của 25 quốc gia "đầu bảng" về sở hữu súng cộng lại, theo báo cáo năm 2018 của Liên hợp quốc. Luật kiểm soát súng do các bang tự quy định, với độ tuổi khác nhau tùy loại súng, song thường dao động 18-21 tuổi.

Tính đến hết tháng 10, đã có 64 vụ xả súng trong trường học ở Mỹ trong năm nay, 27 vụ trong số đó xảy ra tại các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, theo CNN.

Hải Thư (theo USA Today, Guardian, CBS)