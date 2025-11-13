Cô giáo dạy Hóa tìm bạn đời

Tính cách em hòa nhã, biết quan tâm và luôn sống hết lòng với người thân yêu.

Mình là nữ, sinh năm 1988, hiện là giáo viên Hóa học. Sinh ra và lớn lên tại TP HCM, sống tình cảm, chân thành và luôn tin vào nhân quả. Theo đạo Phật, nên mình thích cuộc sống nhẹ nhàng, hướng thiện và bình an. Mình độc thân, chưa từng kết hôn, biết nấu ăn, chăm sóc gia đình và yêu trẻ con. Ngoài giờ lên lớp, mình chăm chỉ tập gym hơn 6 năm nay, nhờ đó giữ được dáng đẹp và tinh thần tích cực. Tính cách em hòa nhã, biết quan tâm và luôn sống hết lòng với người thân yêu.

Có lẽ vì mải mê với công việc và học trò nên chuyện tình duyên đến hơi muộn một chút. Hiện tại, công việc đã ổn định, mình mong tìm được một người đàn ông chững chạc, có công việc ổn định, sống chân thành và biết trân trọng gia đình để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Nếu anh cũng tin rằng "duyên đến muộn vẫn là duyên, chỉ cần đúng người thì mọi điều đều xứng đáng", hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào giản dị mà ấm áp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ