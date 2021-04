Cô giáo 32 tuổi tìm bạn trai bản lĩnh, hài hước

Em gửi duyên này ở đây, mong có cơ hội gặp anh. Biết đâu ta lại tìm thấy nhau, anh nhỉ?

Sau nhiều lần tự khuyên và động viên mình nên mở lòng hơn với chuyện tình cảm, em quyết định cho bản thân cơ hội để tìm một người bạn tâm giao thật sự trong thế giới ảo này.

Trải qua khoảng thời gian chỉ mải mê tập trung vào công việc, đến giờ em mới nhận ra mình khởi động hơi muộn và chậm trong chuyện tình cảm so với người cùng độ tuổi. Có lẽ một phần là do em luôn cảm thấy hài lòng và an yên với cuộc sống hiện tại, từng có suy nghĩ chỉ cần sống cuộc đời như vậy là quá đỗi hạnh phúc. Tuy nhiên quan điểm của em dần thay đổi khi biết có thêm một người song hành trong cuộc sống có thể làm cuộc đời thêm phần thú vị, bản sắc màu cuộc sống sẽ đa dạng và phong phú hơn (nếu em gặp đúng người cần gặp).

Ưu điểm lớn nhất của em là thích học. Suy nghĩ quá nhiều và lý trí quá mức về vấn đề tình cảm là điểm không mạnh nhất của em. Vì thế em mong tìm một người có thể làm em bớt nghĩ suy, khiến em tin tưởng để yêu anh với lý trí vừa đủ và học hỏi thêm những điều tuyệt vời, thú vị từ thế giới quan của anh. Mong anh bản lĩnh, giỏi giang, hài hước và chân thành để có thể đón nhận cả những điểm mạnh và khuyết điểm của em.

Công việc dạy học tạo cho em cơ hội tiếp xúc với nhiều người qua những buổi lên lớp và cả những chuyến công tác, nhưng em vẫn chưa tìm được người yêu thương mình. Vì thế em gửi duyên này ở đây, mong có cơ hội gặp anh. Biết đâu ta lại tìm thấy nhau, anh nhỉ?

Gửi niệm lành đến những ai đọc được bài chia sẻ này. Thương lắm.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.