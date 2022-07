Cô giáo 26 tuổi tìm người thương

Mẹ bảo em lấy chồng đi mà quên không chỉ chỗ để tìm nên em thử tìm trên Hẹn hò xem sao.

Em cứ nghĩ kết hôn lúc nào cũng được, miễn là bản thân sẵn sàng, quan trọng nhất muốn hạnh phúc trọn vẹn cần gặp đúng người nữa. Đúng người với em nghĩa là phù hợp về tính cách, quan điểm sống, chí hướng, đồng điệu về tâm hồn, cùng tần số năng lượng, môi trường sống, học vấn để dễ chia sẻ.

Đôi khi, mình đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, may mắn thì gặp người như vậy, còn không cũng chưa hẳn là không may mắn, vì họ ở lại hay ra đi đều có lý do. Với em, dù người có ra đi cũng để lại kỷ niệm hay bài học cho mình, nên trân trọng và biết ơn tất cả.

Em đọc được ở đâu đó rằng mình là người thế nào sẽ thu hút được người như vậy. Hy vọng bao năm nay cố gắng ăn ở tốt, em sẽ gặp được chân ái của đời mình, gặp được sớm thì vui sớm, còn gặp muộn thì em cứ tiếp tục dành trọn tình yêu cho bản thân trước và chờ tiếp vậy.

Luyên thuyên một hồi, em xin giới thiệu bản thân. Em đã qua 26 nồi bánh chưng, là giáo viên tự do, được nhận xét khá hài hước, hiền lành, chịu khó học hỏi, tâm lý và biết lắng nghe, nhưng đôi lúc hơi bướng.

Gần đây, em đang trăn trở việc nên làm ở thành phố khác, xa nhà để phát triển công việc hay về quê sống gần bố mẹ và đóng góp cho quê hương. Em vẫn nghiêng về hướng thứ hai hơn. Nếu có thêm người đồng hành đang làm việc ở đó thì tốt biết mấy.

Ngoài quan điểm ở đầu bài, mong anh quan tâm đến sức khỏe bản thân (không hút thuốc, không rượu bia, thể dục thể thao), biết yêu thương giúp đỡ người khác, biết lắng nghe, sống tử tế và cởi mở, có tinh thần học hỏi để phát triển mình mỗi ngày, vui vẻ, hòa đồng.

Vì em khá thích làm việc online nên nếu anh làm kỹ thuật, IT hay marketing online thì thật tốt. Mong anh sớm tới để mẹ bớt lo em thành quả bom nổ chậm trong nhà, em cười trừ hơi lâu rồi nè.

Chúc anh một ngày bình an.

