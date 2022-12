Cô gái Việt một mình đến vòng Bắc Cực đón Giáng sinh

Thúy Anh cảm động khi biết đêm Giáng sinh, người dân Greenland sẽ tắt hết đèn và thắp sáng những ngôi mộ, tưởng nhớ người đã khuất.

Hoàng Thúy Anh, ngoài 40 tuổi, sống tại Mỹ, đến Greenland, địa danh nằm trong vòng Bắc Cực vào ngày 16/12 và dự định ở đến cuối tháng. Nữ du khách gốc Việt đã đến thăm 99 quốc gia, vùng lãnh thổ và Greenland là điểm thứ 100.

"Tôi chọn Greenland vì nhiều yếu tố. Thứ nhất vì đã cuối năm, tôi muốn đi đâu đó để đón Giáng sinh, thay vì Mỹ. Thứ hai, đó phải là nơi lạnh và có tuyết. Thứ ba, nơi này chỉ cách Bắc Cực khoảng 1.000 km. Tôi đã đến Nam Cực hồi tháng hai. Nếu đến Greenland, tôi hoàn thành kế hoạch đi đủ một vòng trái đất, từ Nam Cực đến Bắc Cực", chị nói về lý do bắt đầu của chuyến đi một mình tới Greenland lần này.

Hoàng Thúy Anh chụp ảnh tại

Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Đan Mạch, có diện tích hơn 2,1 triệu km2, với 80% diện tích bề mặt phủ băng tuyết, 20% còn lại rộng gần bằng Thụy Điển, theo Visit Greenland, website chính thức của sở du lịch hòn đảo.

Sau hai tuần nghiên cứu về nơi sẽ đến, Thúy Anh mua vé tới Copenhagen, Đan Mạch, sau đó bay tiếp đến Greenland, ở tại thành phố Ilulissat.

Laarseeraq, 23 tuổi, làm nghề đánh cá, là người Thúy Anh tiếp xúc nhiều nhất trong những ngày ở đảo. Ban đầu, Thúy Anh định đi theo tour nhưng vì ít khách, tour hủy. Khi đang lang thang trên phố, chị gặp Laseearaq và bố chuẩn bị đi đánh cá nên đi theo họ. "Họ rất thân thiện, dễ thương. Chiếc cano có tên Oscar lướt ra khỏi vịnh không mấy dễ dàng, vì phải tránh nhiều băng trôi. Tôi có thể nghe tiếng băng vỡ khi canô lướt đi", Thúy Anh nói.

Greenland có ngành công nghiệp chính là du lịch và xuất khẩu cá hồi. Đánh cá phải ra xa bờ, gió lạnh buốt. Bố của Laseearag lái tàu, còn anh chuẩn bị thùng mồi cho cá. Trên khoang tàu có máy sưởi để khi nào lạnh thì chạy vào sưởi ấm.

Thúy Anh cũng ghé thăm gia đình Laarseeraq để hiểu hơn về cuộc sống của người địa phương. Mẹ và dì của anh đang chuẩn bị quần áo cho dịp Giáng sinh. Những người phụ nữ Eskimo sẽ mặc quần áo dài truyền thống một lần. "Bộ này rất đặc biệt, được truyền từ mẹ đến con gái. Áo bằng len nhiều màu, quần đùi và ủng may bằng da sư tử biển. Loại này rất cứng, nhưng không thấm nước và rất ấm. Đây là bộ đồ để mặc vào dịp Giáng sinh và khi kết hôn", mẹ Laarseeraq nói.

Ililissat có 5.000 dân thì có đến 3.000 con chó, đều là giống lai giữa chó hoang và thuần chủng, thường sống ở môi trường lạnh giá. Chúng có mặt ở mọi nơi ngoài đường. Mỗi tối, chủ của chúng sẽ đến và cho ăn. "Khi tuyết rơi nhiều, chúng được người dân sử dụng để kéo xe sled (xe trượt tuyết) cho khách du lịch, cũng như chở hàng hóa. Chúng không tấn công khách, khách đi ngang qua cũng không sao nhưng không được lại gần hay vuốt ve", Laarseeraq cho hay. Giá mỗi lần ngồi xe do chó kéo từ 180 USD.

Bầu trời sẽ đỏ thẫm khi mặt trời xuất hiện phía đường chân trời ở Greenland.

"Tên là Greenland (vùng đất xanh), nhưng tôi chẳng thấy màu xanh cây cối đâu hết", là cảm nhận đầu tiên của chị Thúy Anh về nơi vừa đặt chân đến. Mùa đông ở đây mặt trời chỉ xuất hiện ở đường chân trời từ 10h đến 13h30 rồi lặn. Phải đợi đến cuối tháng một, mặt trời mới bắt đầu xuất hiện lâu hơn.

Những ngày này, đường phố được trang trí với những ngọn nến, ngôi sao bằng đèn điện màu vàng, gắn lên cột điện. "Nếu bạn nhìn vào ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà sẽ thấy những vì sao màu cam rực rỡ hoặc màu đỏ", Thúy Anh nói. Mọi người chọn màu cam, đỏ cho ngôi sao vì đây là màu sắc mang lại cảm giác ấm áp trong mùa đông.

Greenland lạnh (thường âm độ C và hiếm khi cao trên 13 độ C), cây không mọc nổi nên người dân nhập cây thông trang trí từ châu Âu. Họ thường đợi đến ngày 23 mới bắt đầu trang trí cây thông. Các gia đình thường đợi con ngủ say mới bắt tay dựng cây thông vì muốn mang lại bất ngờ cho lũ trẻ khi thức dậy vào sáng hôm sau. Dưới gốc cây thường đặt rất nhiều quà, là những đôi tất ấm, bao tay làm bằng da sư tử biển hoặc những chiếc sled cho trẻ con, một người dân địa phương chia sẻ với Thúy Anh về phong tục trên hòn đảo.

Vào ngày Giáng sinh, trẻ con sẽ mặc đồ trắng, đeo vòng kim tuyến trên đầu, tay cầm nến hát bên cây thông. Chúng cũng đi diễu hành qua các đường phố quanh nơi ở và nhận quà là những chiếc bánh ngọt. Phụ nữ sẽ mặc quần áo truyền thống. Hầu hết người dân đều theo đạo Công giáo, nên cả gia đình sẽ đi nhà thờ dự thánh lễ hai lần trong ngày Giáng sinh. Mỗi lần khoảng 90 phút. "Giáng sinh sẽ không được coi là trọn vẹn nếu không đi lễ nhà thờ", một người địa phương nói.

Đêm Giáng sinh, mọi người thường ăn vịt hoặc heo nướng giòn bì. Ngoài ra, họ còn có thịt cừu hoặc tuần lộc và các. Đêm 24/12, cả thành phố đều tắt đèn và thắp sáng các ngôi mộ ở nghĩa trang để tưởng nhớ tổ tiên, người thân bạn bè đã mất. "Đây là một truyền thống rất đẹp và cảm động của người dân địa phương", Thúy Anh nói.