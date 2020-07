Cô gái 'tươi như hoa, mát như trà, thơm như mùi sách mới'

Em - một cô gái vừa tròn 26, chưa từng nắm tay ai đi chung đoạn đường.

Những ngày mùa đông Hà Nội lạnh thấu xương, những ngày trời hè nắng gắt hay những ngày mưa rả rích, chỉ mình em cảm nhận tất cả. Cô gái nhỏ bé khao khát được yếu đuối thay vì cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cho riêng mình.

26 tuổi, em thấy mình may mắn khi có được nhiều điều tốt đẹp: một gia đình hạnh phúc với bố mẹ hết mực yêu thương và chở che; một công việc tốt đòi hỏi năng lực và trình độ cao; được trải nghiệm cuộc sống và môi trường học tập tại nước ngoài và từng đặt chân đến 15 quốc gia. Dù được trao cho nhiều điều tốt đẹp, em vẫn độc bước trên cuộc hành trình và luôn khắc khoải kiếm tìm chàng trai cùng sánh bước trên con đường hạnh phúc.

Ai đó từng nhận xét, em là cô gái tươi như hoa, mát như trà và thơm như mùi sách mới. Đó cũng là những thứ nuôi dưỡng tâm hồn em bấy lâu.

Em - một cô gái nhỏ luôn tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn, coi trọng những giá trị văn hoá tốt đẹp, nâng niu tà áo dài truyền thống và những nếp sống tốt đẹp của gia đình.

Em - một cô nàng Cự Giải che giấu tâm hồn mong manh, yếu đuối bằng vỏ bọc mạnh mẽ để không khiến những người thân yêu lo lắng, đã quá quen với khóc một mình mỗi khi gặp áp lực, khó khăn trong cuộc sống.

Em - một cô gái thủy chung, sống kín đáo và ít khi chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội vì coi trọng những điều gần gũi và giản dị của cuộc sống thường nhật.

Em - một cô gái luôn khao khát hạnh phúc cho riêng mình, an yên hưởng thụ những điều tốt đẹp mà chẳng hề nóng vội bởi em luôn tin vào giá trị của việc chờ đợi.

Có một câu trong cuốn sách yêu thích khiến em nhớ mãi: Happiness is a consequence of personal effort (Hạnh phúc vốn dĩ là thành quả của sự nỗ lực cá nhân). Em chưa từng than trách duyên phận chưa may mắn mỉm cười mà chỉ biết im lặng nỗ lực từng ngày kiếm tìm hạnh phúc. Đó cũng là lý do khiến em chia sẻ cảm xúc của mình với mong muốn tìm kiếm một người đủ tự tin để đồng hành trên chặng đường còn lại của cuộc sống.

Có lẽ nên là chàng trai đủ ấm áp, có tâm hồn và sự hiểu biết xã hội, có lối sống lành mạnh và có trách nhiệm với gia đình để cùng em sẻ chia và vun đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta và bố mẹ hai bên. Chàng trai ấy nếu hài hước, lãng mạn và biết trân trọng phụ nữ, biết sẻ chia việc gia đình và luôn chủ động trong cuộc sống sẽ là một điều may mắn với em. Ngược lại, anh hãy cứ yên tâm nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp và theo đuổi những đam mê lành mạnh của cá nhân khi đã có em là hậu phương tinh thần vững chắc, biết vun đắp cho gia đình và luôn tôn trọng sở thích cá nhân.

Chúng ta sẽ có những đứa con thông minh và được nuôi dưỡng trong môi trường hiện đại văn minh, có một tổ ấm nơi bão tố dừng lại ngoài cánh cửa, nơi mà mọi người được vuốt ve và nuôi dưỡng cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều nhỏ bé mà bình dị, cùng tạo ra những giá trị có ích cho xã hội, cùng nắm tay đi trải nghiệm và khám phá khắp nơi và cùng gìn giữ những kỷ niệm nhỏ cho riêng mình.

Sau này khi tóc đã bạc, răng chẳng còn, em mong được nắm tay người đàn ông mình yêu thương, ngồi sưởi nắng uống trà ôn lại kỷ niệm của cuộc đời như hình ảnh em thường thấy tại các quốc gia Âu châu. Vậy nên, nếu anh thấy bản thân phù hợp, hãy tự tin cho nhau cơ hội tìm hiểu và sẻ chia anh nhé. Mong nhận được tin anh.

Thương mến.

