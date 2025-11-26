Cô gái tử vong sau va chạm với xe khách trên phố ở Hà Nội

Va chạm với xe khách trên phố Kim Ngưu, cô gái 22 ở Hà Nội tuổi ngã ra đường, tử vong tại chỗ, sáng 26/11.

Khoảng 5h50, cô gái điều khiển xe tay ga di chuyển trên phố Kim Ngưu, hướng từ cầu Mai Động đi cầu Lạc Trung. Khi tới trước số nhà 581 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, xe máy va chạm với đầu xe khách 46 chỗ do nam tài xế 42 tuổi, quê Bắc Ninh, cầm lái.

Xe máy tay ga đổ gần giữa lòng đường, nữ sinh ngã xuống, tử vong tại chỗ. Giao thông qua khu vực ùn tắc, cảnh sát giao thông phải hạn chế ôtô di chuyển qua. Bước đầu, cảnh sát không ghi nhận tài xế có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 26/11. Ảnh: Việt An

Phố Kim Ngưu nối phố Minh Khai với đường Trần Khát Chân, lòng đường hẹp, ôtô chỉ được phép chạy một chiều theo hướng đi Trần Khát Chân. Vào giờ cao điểm, tuyến đường thường xuyên ùn tắc.

Trước đó 14h ngày 25/11, một vụ tai nạn khác xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy) khiến người đàn ông đi xe máy tử vong sau va chạm với xe tải.

Việt An