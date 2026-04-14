Cô gái truyền thống, ưa nhìn tìm người thương

Mình đã sợ rất nhiều thứ khi làm quen và tìm hiểu ai đó, bởi quyết định gắn bó với một người xa lạ thực sự là cuộc phiêu lưu.

Khi muốn gắn bó với mình, bạn hãy hứa sẽ cùng nhau thực hành điều này. Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, hãy nhìn nhận nỗ lực của nhau dù là nhỏ nhất. Ta sẽ trở thành nơi nương tựa của nhau, cho người thứ ba, thứ tư và nhiều người khác nữa. Luôn cố gắng chân thành và sẻ chia để thấu hiểu, hạnh phúc sẽ nối tiếp sau đó và cả hai sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho nhau.

Thông tin cơ bản về mình: Mình 26 tuổi, quê hương Ninh Bình, tốt nghiệp đại học và công tác ổn định trong cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Là mẫu người con gái truyền thống, nét đẹp ưa nhìn, sống hướng thiện, hướng về gia đình, yêu cái đẹp, sức khỏe tốt, tài chính ổn định. Hiện tại, mình đã ổn định về mọi mặt để đặt nền móng cho việc bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng.

Tình yêu mà mình mong muốn là tình yêu chân thật. Cả hai ta đều có một khu vườn của riêng mình nhưng chúng cần được kết nối với nhau. Cũng như chúng ta có hai bàn tay là tay phải và tay trái, khi ngón tay ở bàn tay này bị đau, tự khắc bàn tay kia sẽ giúp đỡ ngay. Ta đã bao giờ lấy tay phải đánh nhau với tay trái chưa? Tất nhiên là không. Vì chúng tồn tại trong cùng một cơ thể, như chúng ta, tuy khác nhau nhưng cùng sống trong một tình yêu; đôi khi giúp nhau, đôi khi riêng lẻ, nhưng không bao giờ chống lại nhau. Khi anh đau thì em cũng sẽ đau. Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Nếu làm được như vậy, thực sự mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Xin lấy điều răn trong một bộ sách mà mình vừa được đọc để tỏ tình với người thương tương lai của mình: "Vợ chồng phải có ái tình làm gốc, có yêu nhau mới làm bạn suốt đời với nhau; hai người là một, ăn chung bàn, nằm chung gối, vui buồn có nhau, giàu nghèo cùng chịu. Nhưng là vợ chồng cũng cần ân nghĩa, tương kính. Chồng biết thuận hòa, vợ biết kính trọng; trong tình thương mến, lấy lời phải lẽ trái mà khuyên nhau. Vậy đạo vợ chồng phải có cả ái tình và ân nghĩa, gia thất mới hòa hợp".

