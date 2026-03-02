Cô gái trân trọng những điều giản dị tìm người thương

Em hy vọng có cơ hội làm quen với một người chưa từng kết hôn, cao hơn em, chân thành và nghiêm túc trong tình cảm.

Không cần anh hoàn hảo, chỉ cần đồng điệu và biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị.

Em sinh năm 1994, cao 1m63, nặng 53 kg, công việc văn phòng ổn định với mức lương khoảng 3x, đủ để tự lo cho bản thân và làm những điều mình muốn.

Tính cách em khá vui vẻ, sống tích cực nhưng hơi hướng nội khi mới gặp người lạ. Khi thân rồi, em cởi mở và thích chia sẻ nhiều hơn. Em trân trọng những điều giản dị: một buổi tối yên bình, một cuộc trò chuyện chân thành hay niềm vui nhỏ khi chăm sóc chú mèo của mình.

Các mối quan hệ của em chủ yếu xoay quanh gia đình và những người bạn thân lâu năm. Em tin vào sự gắn bó bền vững và sự tử tế trong cách đối đãi với nhau. Ngoài công việc, em thích yoga, vẽ tranh, đọc truyện, du lịch, thiên nhiên...

Em hy vọng có cơ hội làm quen với một người có công việc ổn định, lương bằng hoặc cao hơn em, nghiêm túc trong tình cảm, yêu thiên nhiên và trân trọng những điều giản dị.

Nếu hữu duyên, mong được trò chuyện và tìm hiểu thêm về anh.

Chúc anh một ngày an lành.

