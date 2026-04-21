Cô gái tình cảm, hòa đồng tìm nửa yêu thương

Hôm nay em lại ngồi viết những dòng tâm sự này gửi đến anh, một nửa em đang kiếm tìm. Cách đây khoảng sáu tháng, em có viết một bài đăng nhưng hạnh phúc chưa thực sự mỉm cười với em. Việc tìm hiểu một người nghiêm túc cần sự đầu tư thời gian và trao đổi, chia sẻ thật lòng với nhau để có thể thấu hiểu, chấp nhận những cá tính riêng của nhau và tiến tới một tương lai cả hai mong muốn.

Em là cô gái tình cảm, hòa đồng, vui vẻ, thiên về gia đình, thích nghệ thuật, có lối sống năng động, có công việc ổn định đủ lo cho bản thân, nhan sắc trung bình, chưa từng kết hôn hay có con.

Em mong có thể gặp anh, người đàn ông chững chạc, điềm đạm, độc thân, có công việc ổn định, muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Em không đặt nặng việc có nhà cửa, xe cộ hay những thứ liên quan, chỉ mong gặp được người thương yêu và có đạo đức để đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, những thứ vật chất đó từ từ hai vợ chồng làm rồi cũng sẽ có.

Nếu anh quan tâm, có thể viết thư cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ