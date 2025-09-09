Cô gái thật thà, yêu ghét rõ ràng chờ anh

Gửi anh - người có thể cùng em vun đắp hạnh phúc giản dị và bền lâu.

Sau nhiều năm ưu tiên việc học và công việc, nay em muốn vừa tiếp tục sự nghiệp vừa tìm kiếm người bạn đời để cùng nhau xây dựng gia đình. Vì vậy, em viết lá thư này với hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Em sinh ra ở miền Bắc nhưng lớn lên ở miền Nam. Hoàn cảnh gia đình em không được trọn vẹn, cũng không khá giả. Nhưng nhờ mẹ yêu thương và sự giúp đỡ của họ hàng, em được đi học và theo đuổi nghề giáo mình yêu thích. Hiện tại, em học tiến sĩ tại Hàn Quốc, thi thoảng về Việt Nam.

Về tính cách, em thật thà, chịu khó nhưng hơi nóng tính. Trải qua nhiều chuyện, em đã học được cách bình tĩnh, từ từ tìm cách giải quyết. Em cũng là người yêu ghét rõ ràng, có phần hướng nội và ưu tiên gia đình.

Về ngoại hình, em nhỏ nhắn (1m53, 46 kg), không nổi bật nhưng tin điều quan trọng hơn là sự chân thành và thấu hiểu. Công việc tạm gọi là ổn định, còn nhà cửa hay các tài sản khác hiện tại chưa có. Em tin rằng sau này, nếu cùng chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, chúng ta sẽ có tất cả.

Khoản nấu ăn, tuy thích nhưng em không nấu ngon, chỉ mong gặp được anh - người có thể ăn những món em nấu. Ưu điểm lớn nhất của em là sự siêng năng và tinh thần cố gắng. Ngoài ra, em yêu trẻ con, thích động vật (đặc biệt là mèo).

Điều em mong tìm ở anh là một người chăm chỉ, hiền lành, hiếu thảo, từ 36 tuổi trở lên, chưa lập gia đình hoặc nếu có thì chưa có con càng tốt. À, thêm nữa, em không xinh nên cũng không đủ tự tin nếu anh quá chú trọng ngoại hình.

Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành của nhau, thoải mái chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Chờ thư anh.

