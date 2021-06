Cô gái Thái Bình chờ anh

Em tự hỏi chàng trai của mình ở đâu? Anh có đang tìm em không?

Em 27 tuổi, sống và làm việc tại Thái Bình. Không biết có chàng trai Thái Bình nào đang đọc bài viết của em không nhỉ? Chiều cao 1,64 m, nặng 49 kg, được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn. Em học chuyên ngành ngoại ngữ, sau khi tốt nghiệp quyết định về quê làm việc. Thực ra hồi đó phần lớn là tác động từ ba mẹ, tuy nhiên hiện tại em khá hài lòng với lựa chọn của mình. Em sống cùng ba mẹ và làm trợ lý tại một công ty sản xuất.

Phần lớn những người gặp em lần đầu sẽ nhận xét em là hơi khó gần, nhưng sau đó lại thấy em thực chất là người vui vẻ, hòa đồng. Em sống nội tâm, tích cực, trong tình yêu thuộc típ người "If you give your all to me, I'll give my all to you".

Sau vài lần vấp ngã trong tình yêu, em chỉ mong tìm được một người chân thành, ấm áp, cho em cảm giác an toàn, chung thủy và có chí tiến thủ. Mong anh có cùng sở thích ăn uống và du lịch để đợi dịch qua mình có nhiều chuyến đi cùng nhau.

Lần đầu mạnh dạn viết bài trên chuyên mục Hẹn hò, em không biết chia sẻ gì nữa rồi. Mong anh mau đến để xua tan sự cô đơn trong lòng em và để em thấy sự chờ đợi bấy lâu nay của mình là xứng đáng.

Em chờ anh đấy.

