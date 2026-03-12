Cô gái sống tình cảm, điềm đạm, thích những điều giản dị chờ anh

Em không tìm kiếm những cảm xúc nhất thời mà mong một mối quan hệ nghiêm túc để cùng nhau xây dựng tương lai.

Em 36 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Ở cái tuổi không còn quá trẻ để mơ mộng nhưng vẫn đủ niềm tin để bắt đầu một hành trình nghiêm túc trong tình cảm. Em đủ trưởng thành để hiểu mình cần gì và cũng đủ nghiêm túc để mong muốn một mối quan hệ lâu dài, rõ ràng.

Em sống tình cảm, điềm đạm, biết lắng nghe và trân trọng sự ổn định. Công việc của em ổn định, cuộc sống không quá ồn ào. Em thích những điều giản dị như một buổi cà phê yên tĩnh, một bữa cơm gia đình ấm cúng hay những cuộc trò chuyện có chiều sâu.

Em không tìm kiếm những cảm xúc nhất thời mà mong một mối quan hệ nghiêm túc để cùng nhau xây dựng tương lai. Em tin rằng khi hai người có cùng giá trị sống và sự chân thành, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Về anh, em không cần anh hoàn hảo, chỉ mong anh là người tử tế, trưởng thành, có trách nhiệm và nghiêm túc trong tình cảm. Em cũng mong anh chưa từng kết hôn, vì em tin mỗi người đều có những lựa chọn riêng và em mong muốn bắt đầu một hành trình trọn vẹn từ đầu cùng người phù hợp.

Em cảm thấy dễ đồng điệu hơn với những anh có nền tảng học vấn từ đại học trở lên, vì khi đó việc chia sẻ và thấu hiểu trong cuộc sống sẽ thuận lợi hơn. Em có thiện cảm với những anh có quê miền Trung hoặc miền Nam. Dù anh đang sinh sống tại Việt Nam hay ở nước ngoài đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta cùng chung mong muốn xây dựng một gia đình và có thể sắp xếp để gần nhau trong tương lai.

Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng chia sẻ, cùng cố gắng và không muốn đi một mình nữa, biết đâu chúng ta lại có duyên bắt đầu từ một lá thư. Biết đâu giữa rất nhiều người ngoài kia, anh lại là người dừng lại vì những dòng này.

