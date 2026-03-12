Cô gái Quảng Nam sống thực tế, tích cực

Em hiểu chuyện, yêu ghét rõ ràng, sẵn sàng nói ra những gì em cảm nhận, không bắt anh phải đoán ý em đâu.

Em là người Quảng Nam, gia đình cơ bản, tròn 30 tuổi. Em học đại hoc ở TP HCM, sống ở Sài Gòn gần 10 năm và về Đà Nẵng làm việc hơn 3 năm, thu nhập ổn, khoảng 4x.

Về ngoại hình, em cao 1m67, thân hình cân đối, được nhận xét là có nụ cười xinh, năng lượng tích cực. Về sở thích, em không phải type phụ nữ thích hoa, thường không make-up cũng chẳng điệu đà. Trái lại, em thích thể thao (dù chơi không giỏi), thích ngồi nhâm nhi trò chuyện thoải mái, thích đi du lịch và trải nghiệm những hoạt động mới mẻ.

Về tính cách, em có vẻ ít nói với người lạ, luôn cần thời gian để dò tần số nhưng quen thân rồi thì nói không ngừng. Em hay cười, sống tích cực, không thích than vãn nhiều, thường giữ thái độ trung lập hơn là yêu thích hay anti thứ gì quá mức.

Về lối sống, em là type người thức khuya dậy trễ, rất ít khi dậy trước 9h sáng và đi ngủ trước 11h đêm. Ngoài thời gian làm việc 8 tiếng một ngày, em thường dành buổi trưa để nấu ăn, dành buổi tối cho các hoạt động thể thao, học tập hoặc giải trí, dành cuối tuần cho gia đình và người thân.

Em có học thức và tư duy độc lập chứ không phụ thuộc vào người yêu/chồng. Em không kỳ vọng anh phải có nhà có xe vì em có thể góp sức cùng anh. Tất nhiên, nếu đối phương có thể nuôi mình, cưng chiều mình thì là điều may mắn trong đời, nhưng em sẽ không vì vậy mà đánh mất giá trị của bản thân. Em vẫn sẽ làm việc chân chính bằng sức lao động của mình và dành thời gian cho những điều mình trân quý.

Em quan niệm tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu và hôn nhân cũng không phải là đích đến ai cũng phải đạt được khi đến một độ tuổi nào đó. Khi đủ duyên lành sẽ gặp đúng người, bởi đời người dài ngắn khác nhau. Cứ vững chân đi theo tốc độ của mình, duyên đến sớm hay muộn đều mỉm cười mà đón lấy.

Có vẻ em nói hơi nhiều về bản thân rồi, mà thực ra cũng là để tìm người cảm thấy phù hợp thôi. Tất nhiên con gái ai cũng muốn tìm người hơn mình một chút, phần là vì để mình cảm thấy yên tâm dựa vào, phần để người đàn ông không cảm thấy tự ti. Nên em cũng có một số mong cầu riêng cho nửa kia của mình:

Em tìm kiếm người sinh năm 1990-1996, học đại học trở lên, sống và làm việc tại Đà Nẵng và có dự định an cư lập nghiệp tại đây. Công việc trong môi trường kỹ thuật, công nghệ, làm remote hoặc kinh doanh sẽ phù hợp hơn với em. Ở tuổi này rồi, em cũng mong anh có sự nghiệp ổn định, có chí tiến thủ, thu nhập hàng tháng 4x trở lên (hoặc có plan/tiềm năng để đạt được).

Ngoại hình: cao trên 1m72 để em không cảm thấy mình quá to con khi đi cùng nhau, ngoại hình tương đối ổn là được rồi.

Tính cách: hòa đồng, tốt bụng, không gia trưởng hay nóng tính (vì em khá nóng tính rồi). Em mong sẽ gặp được người thông minh và hài hước, nuông chiều em một chút, đủ để làm em cười, dỗ dành em khi em khóc, lắng nghe và thấu hiểu những gì em chia sẻ. Em hiểu chuyện, yêu ghét rõ ràng, sẵn sàng nói ra những gì em cảm nhận, không bắt anh phải đoán ý em đâu. (Tất nhiên là nếu anh đủ tinh tế để nhận ra từng thay đổi nhỏ trước khi em nói ra thì lại tuyệt hơn rất nhiều - cười).

Đặc biệt, không hút thuốc vì em không thể chịu được mùi khói thuốc. Rượu bia phải biết kiểm soát.

Thực ra em biết nếu đặt ra quá nhiều thứ sẽ khó tìm người phù hợp hết thảy những điều trên, hoặc có thể ai đó sẽ nghĩ em kén cá chọn canh nhưng cá nhân em tin rằng những điều trên nên nói ra trước. Nếu từ đầu đã không phù hợp, không nên lãng phí thời gian hay làm ảnh hưởng cảm xúc của nhau.

Hy vọng sẽ gặp ai đó cảm thấy muốn cùng nhau già đi, đồng hành trên con đường tương lai, vui vẻ êm đềm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ