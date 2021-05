Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương tìm chàng trai hơn tuổi

Em ngồi đây với tâm trạng ngổn ngang, đã ăn 35 cái Tết rồi mà vẫn còn lang thang tìm mảnh ghép còn lại.

Gia đình hối thúc, nhiều lúc em có tâm trạng nhưng không biết chia sẻ cùng ai, bạn bè thì có nhưng ai cũng bận lo toan với gia đình riêng của họ.

Em - một cô gái thấp bé, nhẹ cân, nhỏ nhắn, dễ thương, hiền lành (trừ những lúc bực - cười), biết chăm lo gia đình, sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ.

Tìm anh - một người hơn tuổi em, hiền lành, đừng mê điện thoại (vì nó làm người kế bên xa cách). Đối với em, dù là yêu đương hay đã kết hôn, chúng ta cần biết quan tâm, chia sẻ, tôn trọng và thông cảm lẫn nhau. Em rất sợ người cộc tính vì từng chứng kiến nhiều cuộc sống gia đình không hạnh phúc (chồng đánh vợ, đây cũng là lý do trước đây em không dám mở lòng). Vì sức khỏe của anh và cộng đồng, mong anh đừng hút thuốc.

Với em, gia đình là trên hết nên mong anh cũng vậy. Cái gì quá cũng không tốt nên đừng nhậu quá. Em rất quan trọng chuyện cha mẹ hai bên nên hy vọng anh xem trọng cha mẹ hai bên. Anh chưa có gia đình càng tốt, nếu đã một lần đổ vỡ (có con càng tốt) thì phải rõ ràng, đừng nhập nhằng.

Em đang mơ về ngôi nhà mà chúng ta nấu ăn, đùa cùng con. Em ngại yêu xa nên mong anh làm việc ở TP HCM. Anh của em không biết có ở trên này không? Nếu anh cũng đang tìm em trên này, chúng ta nắm tay nhau ra khỏi đây anh nhé.

Em dốt tiếng Anh nhưng thích câu hát: "I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth".

Nếu chúng ta cùng quan điểm, anh hãy viết thư cho em để cùng tìm hiểu nhau nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc