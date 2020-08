Cô gái nhẹ nhàng, hay cười

Bầu trời mùa thu thật đẹp. Có một cô gái mùa thu đang lọ mọ gõ bàn phím viết thư cho anh đây.

Hôm nay, thời tiết mát mẻ khiến cho tâm trạng của em có chút gì đó suy tư, muốn vài dòng tâm sự cùng anh. Hi vọng giữa thế giới rộng lớn, nhiều màu sắc này có thể quen được anh.

Em 28 tuổi, chuẩn bị sang tuổi 29, hiện làm quản lý chất lượng cho một công ty nước ngoài - công việc văn phòng ổn định với một mức lương khá tốt. Cuộc sống của em lúc nào cũng thấy trôi qua một cách vui vẻ.

Chắc hẳn anh sẽ nghĩ tầm tuổi này tại sao em chưa kết hôn đúng không? Em biết mà vì nhiều người cũng hỏi em câu hỏi tương tự. Cũng đúng anh à, vì bạn bè bằng tuổi các bạn đều đã kết hôn hết, thậm chí là hai con nữa nhé. Nhưng em thì không lấy đó làm phép so sánh. Với em, mọi so sánh đều là khập khiễng. Hôn nhân thì sớm hay muộn không phải vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có xác định đi cùng nhau suốt hành trình hay không? Lý do cơ bản giờ em vẫn còn ế là do trước đó kết hôn chưa phải là vấn đề em ưu tiên. Nhưng hiện tại em để nó ở vị trí ưu tiên số một đây.

Em lan man quá phải không? Đôi chút về bản thân em để anh hiểu em hơn nhé. Là một người con gái nhẹ nhàng, tính tình niềm nở. Nếu anh thích một cô gái nhẹ nhàng thì em có thể là một lựa chọn đấy (cười). Nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa là ủy mị, sướt mướt. Em thích sự thẳng thắn, rõ ràng. Bởi ngoài dịu dàng, em còn rất mạnh mẽ. Em chẳng có gì ngoài ý chí và nghị lực anh à.

Anh này, anh có thích một cô gái hay cười nói không? Nếu có, lựa chọn em cũng là điều đúng đắn. Em lúc nào cũng ngập tràn năng lượng, luôn tiếp thu cho mình những năng lượng tích cực và cũng mang lại cho mọi người. Em muốn mỗi ngày trôi qua đều là những ngày vui vẻ.

Anh có thích một cô nàng hài hước không? Người thông minh không hẳn sẽ hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn sẽ thông minh. (Ý em khoe anh là em rất thông minh đó - cười).

Anh có thích một cô gái hay khóc không? Tuy em không thuộc típ người sướt mướt nhưng rất dễ xúc động. Nếu chạm vào đúng cảm xúc là em có thể khóc ngon lành. Em hay tủi thân mà.

Về phần anh, mong anh là một người đàn ông vui vẻ, thông minh, có trách nhiệm và biết lắng nghe. Em sống đơn giản nên cũng thích anh đơn giản. Quan điểm về tình yêu của em là cho và nhận. Em nghĩ yêu và được yêu là nhất rồi. Tình yêu cũng cần gieo hạt, nuôi dưỡng để thành cây. Khi mình cố gắng vun trồng, cây lớn lên không cho mình quả ngọt cũng cho mình bóng mát. Mong lắm vì thật ra dù em có mạnh mẽ đến mấy cũng là một cô gái, thích được chia sẻ và được yêu thương.

Mong nhận hồi âm từ anh.

