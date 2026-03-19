Cô gái nghiêm túc, kỷ luật và yêu quý gia đình

Em 32 tuổi, ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, mới chuyển về quê sau nhiều năm công tác và sinh sống tại TPHCM.

Với mong ước là chăm sóc gia đình và dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình, người mình yêu thương nên em đã quay trở về quê và bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

Có thể anh thắc mắc tuổi của em, vì em bận học, bận làm và có một khoảng thời gian đi du học nên chưa có thời gian để quen một ai. Em cũng dành thời gian cho bản thân và tập thể dục nên bên ngoài mọi người thường nghĩ em 27 tuổi. Do đó anh trẻ hơn vài tuổi cũng không sao.

Mẫu bạn trai em mong muốn: trách nhiệm, thông cảm, yêu gia đình, cố gắng cùng làm việc, biết lắng nghe và cũng nên kỷ luật bản thân một xíu. Em thích ở gần nhà bố mẹ nên hy vọng anh ở Lâm Đồng luôn thì tốt.

Mong anh đọc được bài viết này của em.

