Cô gái năng nổ, nhiệt tình khao khát tìm 'mảnh ghép' còn thiếu

Em là cô gái văn phòng, cao 1m59, nặng 47 kg, gương mặt chắc được cho là dễ nhìn, tự chủ cuộc sống.

Em, cô gái 29 tuổi từ Bắc vào Sài Gòn học đại học và làm việc, vì quá yêu Sài Gòn nên quyết định gắn bó với thành phố này, nơi đã chở che cho mình những năm tháng thanh xuân, cho em gặp được những người bạn đại học, những người anh chị em mình coi như người thân vậy. Nhưng 11 năm rồi em vẫn chưa gặp được anh, người đồng hành️.



Đôi điều về em: Em được nhận xét là năng nổ, nhiệt tình (hay còn gọi là ham hố), đang khao khát tìm được mảnh ghép còn thiếu ngoài kia. Sau nhiều lần bạn thân động viên, vì chẳng biết tìm người ấy ở đâu, em quyết định lên VnExpress để viết những dòng thư này.



Một vài nét nữa là em thích khám phá, trải nghiệm trekking như nhìn mây ngắm núi, hít một hơi thật sâu thấy hạnh phúc quá. Hơn một năm trở lại đây em thích chạy bộ, vừa chạy vừa nghe nhạc, vừa lắng nghe chính mình, cảm giác tuyệt lắm ạ. "You only live once - Chúng ta chỉ sống một lần trong đời", đúng thật anh à, em cũng mưu cầu hạnh phúc như bao cô gái ngoài kia, mong một ngày gặp gỡ và được nắm tay người mình thương yêu; cùng nhau khám phá, trải nghiệm cuộc đời này.



Qua dòng thư ngắn này, nếu anh muốn tìm hiểu thêm về con người và cuộc sống của em, hãy để lại thư, hy vọng nhỏ nhoi mong gặp được anh, người đồng hành phù hợp. Em mong anh sống, làm việc ở TP HCM, độc thân, từ 29 đến 35 tuổi, như thế chúng ta hợp hơn ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc đôi dòng tâm sự trên của em.

