Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng

Cô ấy bảo: 'Tuổi anh không nhà, xe, thu nhập phải trên 30 triệu đồng mới gọi là có chí tiến thủ, tầm 20 triệu đồng thì tiến cái gì'?

Tôi sống ở Hà Nội, 32 tuổi, làm hành chính nhân sự cho một công ty trong nước. Từ giữa năm ngoái tôi theo dõi thường xuyên mục Hẹn hò. Khoảng tháng 11 tôi gửi thư làm quen một bạn nữ 30 tuổi đăng bài trên đây. Sau vài tháng trao đổi mail qua lại, thấy nói chuyện cũng có nhiều điểm hợp nhau nên sang đầu năm nay tôi hẹn một buổi cà phê. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và buổi gặp chủ yếu để biết mặt nhau nhưng không phải vậy. Sau vài câu chào hỏi xã giao, em đề cập đến công việc và lái sang hỏi vấn đề thu nhập. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng không thấy có vấn đề gì, vì nếu có xác định tiến xa hơn thì trước sau cũng phải nói chuyện này.

Tôi chia sẻ thẳng thắn là mình làm hành chính nhân sự ở công ty được hơn 5 năm, lương tháng tầm 20 triệu đồng, đợt nào có thưởng thì nhiều hơn. Vừa dứt lời, em nói luôn: "Em nhớ là mình có viết rằng mong đối phương có chí tiến thủ mà nhỉ". Nghe thấy câu này, tôi lấn cấn, đầu lập tức nảy sang báo động đỏ. Tuy nhiên tôi vẫn đủ bình tĩnh nói rõ quan điểm rằng mình luôn cố gắng trong công việc, hàng năm đều được xét tăng lương thưởng, có mục tiêu tài chính rõ ràng. Vì đã bật báo động đỏ nên trong quá trình nói tôi luôn để ý thái độ, ánh mắt của em, thấy em đúng kiểu "chán ra mặt" luôn.

Em bảo: "Anh tuổi này rồi mà nói chuyện có vẻ ngây ngô nhỉ. Ghi là mong người kia có chí tiến thủ thì phải hiểu là thu nhập tương đối cao. Để lịch sự thì không ai đưa yêu cầu đối phương thu nhập phải bằng này bằng kia, đúng không? Tuổi như anh không có nhà có xe thì phải thu nhập trên 30 triệu đồng mới gọi là có chí tiến thủ chứ. Cứ tầm 20 triệu đồng thì tiến cái gì? Mấy năm thu nhập tháng tăng một hai triệu đồng thì xin lỗi anh tiến gì. Đã thế lại còn làm mãi một chỗ nữa chứ? Không thấy thăng tiến thì phải nhảy việc chứ".

Nói đến đây tôi thấy ý em cũng xác định cho mình out luôn rồi nên cũng chẳng ngại nói thẳng vào mặt tôi như thế. Sau đó là vài phút hai bên im lặng rồi tôi bảo hai bên không hợp nhau đâu, nên dừng cuộc gặp này ở đây. Tôi không thấy việc yêu cầu đối phương phải thế này thế kia là sai, cái đó tùy bản thân mỗi người tự có tiêu chuẩn và tôi không phán xét việc đó. Khi đọc các bài đăng Hẹn hò yêu cầu đối phương phải cao thế này, phải gần nhà thế kia, tôi tự thấy không đáp ứng thì lặng lẽ rời đi, không ý kiến gì. Thế nhưng việc đưa ra một tiêu chí khá chung chung là "có chí tiến thủ" rồi tự ấn định phải hiểu là "thu nhập tương đối cao" thì cứ thấy rất sai.

Do bạn nữ tôi gặp hiểu vậy hay các bạn nữ ngày nay đưa ra yêu cầu bạn trai "có chí tiến thủ" tức các bạn đang yêu cầu thu nhập phải cao vượt mặt bằng chung? Phải hiểu "có chí tiến thủ" thế nào cho đúng? Mong nhận được ý kiến của các bạn.

Phan Hiển