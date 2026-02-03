Cô gái miền Trung tìm người thương ở Hà Nội

Em trân trọng sự bình yên, sự chân thành và những mối quan hệ có thể đồng hành lâu dài.

Em là một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền quê miền Trung, nơi có nhiều nắng, nhiều gió và cũng nhiều yêu thương giản dị. Từ một vùng quê thuần nông, em ra Hà Nội học tập rồi làm việc, đến nay đã gắn bó với mảnh đất này hơn 9 năm. Hà Nội cho em công việc, những mối quan hệ tốt đẹp và cả sự trưởng thành theo năm tháng. Tình cờ đọc được chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, em thấy đây là một không gian rất dễ thương, đủ chậm và đủ thật để những người trưởng thành có thể tìm đến nhau bằng sự tử tế. Vì vậy, em viết lá thư này để cho bản thân mình một cơ hội được tìm kiếm hạnh phúc.



Em 28 tuổi, cao 1m60, đang làm nhân viên kinh doanh tại Hà Nội. Em được mọi người xung quanh nhận xét là sống tình cảm, khá thật thà, dễ gần, hay cười và có má lúm đồng tiền. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, em sớm học cách tự lập và luôn cố gắng làm việc nghiêm túc với mong muốn sau này gia đình mình đỡ vất vả hơn. Trong cuộc sống thường ngày, em thích những điều giản dị: biết nấu ăn, thích uống trà, đọc sách và đặc biệt yêu các hoạt động ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên như chạy bộ hay leo núi. Em trân trọng sự bình yên, sự chân thành và những mối quan hệ có thể đồng hành lâu dài.



Em mong muốn được gặp một người đàn ông trưởng thành, cao từ 1m65 trở lên, chưa từng lập gia đình, chưa có con, có công việc ổn định và đang sinh sống tại Hà Nội. Quê quán ở khu vực miền Bắc hoặc miền Trung đều được. Điều quan trọng với em là anh có chí tiến thủ, sống tử tế và có cùng định hướng phát triển, gắn bó lâu dài tại Hà Nội. Nếu anh cũng tìm một người để cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường, cùng trưởng thành và xây dựng một tương lai vững vàng, em rất mong lá thư nhỏ này có thể đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Em mong sớm được gặp anh, người đồng hành mà em đang chờ đợi.

