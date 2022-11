Cô gái mất một mắt khi bảo vệ cậu bé khuyết tật

MỹBianca Palomera, 19 tuổi, mất một bên mắt sau khi cố gắng ngăn người đàn ông bắt nạt cậu bé khuyết tật trong cửa hàng đồ ăn nhanh ở California.

Khi làm việc tại cửa hàng đồ ăn nhanh ở Antioch, bang California, Mỹ, hôm 12/11, Bianca Palomera nhìn thấy 4 người đàn ông đang bắt nạt một cậu bé khuyết tật. Cậu bé là em trai một đồng nghiệp của Palomera và đang chờ người thân tại cửa hàng.

"Một người liên tục xúc phạm và dọa đánh cậu bé, hỏi rằng 'tại sao nó cứ nhìn kiểu như thế'. Tôi quyết định can thiệp, bước tới trước mặt người đàn ông đó và nói rằng anh ta hành xử không đúng", Palomera ngày 20/11 kể lại.

Bảo vệ cậu bé khuyết tật, cô gái hỏng một bên mắt Người đàn ông hành hung Palomera trong nhà hàng đồ ăn nhanh tại Antioch, bang California, Mỹ ngày 12/11. Video: KNTV.

Video do camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy trong lúc tranh cãi, người đàn ông này bất ngờ đấm vào mặt Palomera. Nhân viên và thực khách trong cửa hàng nhanh chóng can thiệp để giải cứu Palomera.

Người đàn ông đấm Palomera cùng ba người còn lại nhanh chóng rời cửa hàng trên một chiếc xe màu bạc, kênh KNTV đưa tin. Erika, chị gái của Bianca Palomera, cho biết nhóm 4 người này ở độ tuổi 16-21.

"Khi anh ta đấm tôi, tai nghe và kính của tôi bay khỏi mặt", Palomera kể lại. "Tôi lúc đó hoàn toàn bất ngờ".

Sau vụ tấn công, Palomera được đưa tới một trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ thông báo chấn thương không thể phục hồi, khiến cô vĩnh viễn mất thị lực mắt phải.

Palomera kể lại sự việc với truyền thông hôm 20/11. Ảnh: Today.

Gia đình của Palomera mở tài khoản trên trang gây quỹ trực tuyến để trả viện phí cho cô. Các nhà hảo tâm đã quyên góp được gần 100.000 USD hỗ trợ. Sở cảnh sát Antioch cho biết họ đang điều tra vụ hành hung, song chưa bắt được nghi phạm.

Palomera đang hồi phục tại nhà và khẳng định cô không hối hận khi đối đầu với kẻ bắt nạt cậu bé khuyết tật.

"Mất đi một bên mắt không phải điều tôi muốn. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc khi giúp cậu bé đó. Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn với cậu ấy nếu tôi không can thiệp", Palomera nói.

Ngọc Ánh Nguyễn (Theo NY Post)