Cô gái lừa hơn 4 tỷ đồng chơi cá cược

Hà TĩnhVõ Thị Phương Thúy tự nhận có thể "chạy bìa đỏ", lừa một phụ nữ chung vốn làm ăn, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để chơi cá cược.

Ngày 26/11, Thúy, 35 tuổi, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Nghi Can Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 9/2021, biết tin người phụ nữ 39 tuổi ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, đang gặp vướng mắc trong việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất rộng 800 m2 ở thôn Thái Phong, Thúy chủ động hẹn gặp. Chị ta tự nhận làm nghề "chạy bìa đỏ", yêu cầu đưa 220 triệu đồng sẽ lo liệu xong xuôi. Tin lời, gia đình chị này đưa trước cho Thúy 180 triệu đồng để xử lý.

Nhà chức trách cáo buộc, Thúy không làm bìa đỏ như giao kèo mà tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo. Cô ta đưa ra thông tin gian dối như đang tự bỏ tiền ra "chạy bìa đỏ" cho nhiều hộ dân khác, đầu tư một số bất động sản có khả năng sinh lời cao, cho khách hàng vay tiền "đảo sổ" khi đáo hạn ngân hàng... nhưng hiện gặp khó khăn về tài chính. Thúy sau đó rủ người phụ nữ chung vốn làm ăn, hứa trả cả gốc lẫn lãi, ngoài ra còn tặng thêm cho một phần đất.

Tin lời, người phụ nữ nhiều lần đưa cho Thúy hơn 4 tỷ đồng. Nhận tiền, Thúy đem trả nợ, chơi cá cược trên mạng, cắt đứt liên lạc với đối tác.

Từ tố cáo của nạn nhân, cuối tháng 11, khi bị cảnh sát triệu tập, Thúy thừa nhận hành vi.

Đức Hùng