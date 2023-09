Cô gái lạc quan tìm người thích chia sẻ

Mình luôn có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có một tình yêu đẹp và mái ấm gia đình bình yên, chỉ là mọi thứ đến hơi muộn chút thôi.

Với mình, không chỉ mùa thu mà mùa nào trong năm, ngày nào, tháng nào, khoảnh khắc nào cũng đều đẹp và ý nghĩa khi ta yêu trọn vẹn, yêu hết mình. Yêu ở đây không chỉ là đôi lứa mà còn cả tình yêu với bản thân, với cuộc sống, gia đình, công việc, bạn bè và những thứ xung quanh. Vậy nên mình viết thư này gửi đến bạn, mong bạn cảm thấy thoải mái và luôn tìm thấy tình yêu xung quanh.

Mình 28 tuổi, làm công việc văn phòng yêu thích với nhiều đam mê và niềm vui, thu nhập vừa phải đủ để lo cho bản thân cuộc sống tự lập, không thiếu thốn thứ gì.

Tự nhận thấy bản thân sống khá chậm, không có cảm giác sốt ruột phải lập gia đình, vì luôn có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp và mái ấm gia đình bình yên, chỉ là mọi thứ đến hơi muộn chút thôi.

Tính cách mình thiên về nữ tính, trưởng thành, giao tiếp ở mức vừa phải, không quá sôi nổi cuồng nhiệt nhưng cũng không hề trầm tính, nhút nhát. Có vài điều mình biết nhưng không thường thể hiện ra bên ngoài, càng không thích những cuộc cãi vã, mâu thuẫn.

Lối sống của mình về cơ bản là lành mạnh, suy nghĩ thực tế, lý trí và biết giữ mình, cộng thêm sự độc lập từ nhỏ nên mình tin tưởng bản thân sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống, cũng như đem lại hạnh phúc cho người khác.

Mình cần một người có tính cách trưởng thành, lý trí, suy nghĩ sâu sắc, với cuộc sống có sự tự chủ, với gia đình có sự yêu thương, với công việc có sự trách nhiệm. Mong bạn luôn có suy nghĩ lạc quan, tiến về phía trước và là đấng nam nhi độc lập, tự chủ.

Nói vậy cũng chung chung nhỉ, vẫn nên miêu tả cụ thể chút về hình mẫu mình đang tìm kiếm: sống ở Hà Nội, cách biệt không quá 10 tuổi, chưa lập gia đình, cuộc sống ổn định rồi, cao ráo, biết ăn mặc, có chơi thể thao thì tốt, không hút thuốc và không nghiện bia rượu.

Đến đây là ngoài lề thư rồi, nhân dịp viết bài, mình xin chia sẻ vài điều bản thân tâm đắc gần đây. Mình tin nếu làm nó sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn và cải thiện mối quan hệ giữa người với người hơn. Đó chính là bài học về sự hiện diện, lắng nghe, cảm ơn và ái ngữ.

Sự hiện diện này là sống ở thực tại, tập trung cho cái đang làm, tập trung cho một mối quan hệ (hay nói cách khác là sống trong chánh niệm). Sự hiện diện ấy giúp ta vứt bỏ khỏi đầu những điều tiêu cực, tránh để suy nghĩ rong chơi, tránh được cảm giác đứng núi này trông núi nọ.

Còn sự lắng nghe, thực chất cũng là một khía cạnh của sự hiện diện nhưng thiên về giao tiếp hơn. Trong cuộc đối thoại, ta bình tĩnh lắng nghe trọn vẹn những điều đối phương nói sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Cuộc sống hạnh phúc là khi có người chịu nghe một người nói.

Cảm ơn thì khá đơn giản, trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, lẩm nhẩm trong đầu những lời cảm ơn để thấy mình thực sự đang sống tốt, mình tích cực và mình giàu có chứ bộ. Và hãy nói lời yêu thương nhiều hơn nhé, ái ngữ thực sự là điều kỳ diệu đó.

Nếu có duyên kết nối, sẽ có nhiều điều để nói với bạn, và cũng mong bạn mạnh dạn chia sẻ với mình. Hy vọng điều nhỏ mình chia sẻ, sẽ giúp bạn hiểu về mình hơn. Nếu cảm thấy chút gì đó hợp, hãy viết thư gửi mình nha.

Say thank you.

