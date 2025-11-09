Cô gái là thủ khoa kép với 4 công bố quốc tế

Liều lĩnh chọn ngành học mới, ở ngôi trường tư thục non trẻ, là bước ngoặt giúp Hạnh Nhung trở thành thủ khoa kép, cùng 4 công bố quốc tế Q1, Q2 và hàng loạt giải thưởng.

Bùi Hạnh Nhung, 23 tuổi, quê Quảng Ninh, ngày 9/11 nhận bằng kỹ sư loại xuất sắc ngành Công nghệ vật liệu, trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa. Nhung là thủ khoa đầu vào với 26,5 điểm tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh), cũng dẫn đầu khóa tốt nghiệp năm nay với điểm tổng kết (GPA) đạt 3.66/4.

"Mình chưa từng nghĩ sẽ học kỹ thuật, càng không nghĩ sẽ theo hướng nghiên cứu", Nhung kể. "Còn hiện tại, mình thấy sự liều lĩnh đó là đúng đắn, giúp mình phá kén trưởng thành. Nghề đã chọn mình".

Ngoài kết quả học tập, Nhung đạt hàng loạt thành tích trong nghiên cứu khoa học. Chủ nhân giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024 có 4 công bố quốc tế trên các tạp chí Q1, Q2 - nhóm uy tín nhất thuộc danh mục ISI, giành giải ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, hai giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ cùng nhiều giải thưởng khác.

Bùi Hạnh Nhung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung là cựu học sinh trường THPT Đông Thành, Quảng Ninh. Nữ sinh cho hay chưa có định hướng nghề nghiệp cụ thể khi chuẩn bị vào đại học, năm 2020. Khi thấy một vài người bạn đăng ký nguyện vọng ở Đại học Phenikaa, Nhung nghe "lạ" nên tìm hiểu.

Thấy khuôn viên đẹp, cơ sở vật chất tốt, Nhung đến tận trường quan sát thêm. Ấn tượng vì sự nhiệt tình của giảng viên ngành Công nghệ vật liệu, cùng cơ hội học bổng lớn, nữ sinh quyết định đặt nguyện vọng vào ngành này.

Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, lựa chọn của Nhung với ngành còn mới, ở một trường tư thục chưa có khóa nào tốt nghiệp, khiến không ít người nghi ngờ.

"Lúc đó mình đã nghĩ cố gắng trở thành người nổi bật ở một vùng sẽ hơn ở một vùng có quá nhiều người nổi bật", Nhung nhìn nhận. Nữ sinh cho rằng đứng sau trường là một tập đoàn lớn, mình lại thuộc những khóa đầu tiên nên có nhiều tiềm năng phát triển.

Cô gái Quảng Ninh vào trường với tâm thế thoải mái khi được tặng laptop, 50% học phí toàn khóa. Nhưng ngay sau đó, Nhung sốc khi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về ngành. Mọi thứ đều "rất cao siêu". Những khái niệm như cơ học lượng tử, vật liệu nano, polymer và composites khiến Nhung hoang mang. Một số bạn trong lớp nghỉ vì thấy không hợp.

"Mình đã phải tự trấn an, tìm hiểu dần dần", Nhung nhớ lại.

Khi học vào chuyên ngành, Nhung thêm bất ngờ khi ngoài nền tảng kiến thức liên quan đến Toán, Lý, Hóa, Nhung phải học cả lập trình, vẽ kỹ thuật. Nhưng cũng chính nhờ đó, nữ sinh thấy ngành học ngày càng thú vị.

Nhung trong một buổi làm thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Nano, Đại học Phenikaa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu năm thứ ba, Nhung tham gia nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS Phạm Anh Tuấn, giảng viên khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường.

Hướng nghiên cứu chủ yếu là chế tạo các loại vật liệu nano có kích thước vi mô, vật liệu tổ hợp nanocomposite để phát triển các loại cảm biến phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất hóa học trong thực phẩm. Nhung cũng nghiên cứu cải tiến các loại sơn tàu biển, sơn ngoại thất bằng vật liệu nano.

Giai đoạn đầu, nữ sinh hứng thú khi được học nhiều điều mới như cách đọc bài báo khoa học, làm thực nghiệm sâu hơn, sử dụng phần mềm mô phỏng, tính toán, thu thập, xử lý số liệu.

"Mình có thể dành nhiều giờ trên phòng thí nghiệm (lab). Có vất vả nhưng mình không thấy khó khăn", Nhung nói.

Ngay đề tài đầu tiên, nữ sinh đạt giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và giải khuyến khích cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến đề tài thứ hai, Nhung mới ngấm những khó khăn của người làm nghiên cứu. Trong suốt hai tháng, dù ngồi ở lab từ sáng đến tối, Nhung không thể tạo ra kết quả nào khi thí nghiệm liên tục hỏng.

"Lúc đó mình thực sự nản, hoang mang, dù biết đó là điều bình thường trong nghiên cứu", Nhung nhớ lại. Nhờ thầy cô kiên nhẫn chỉ bảo, hỗ trợ kỹ thuật, Nhung sửa đổi quy trình thực nghiệm và ra được kết quả.

TS Phạm Anh Tuấn đánh giá Nhung thông minh, ham học hỏi, cầu tiến, luôn phản ứng rất nhanh trước các yêu cầu. Khi nhận hướng dẫn Nhung, thầy còn làm công tác quản lý ở Tập đoàn và trường Phổ thông nên rất bận.

"Có hôm đến nửa đêm, tôi mới đọc xong báo cáo của Nhung và yêu cầu sửa lại. Nhưng ngay sáng sớm hôm sau, Nhung đã gửi bản sửa cho tôi. Em sẵn sàng vượt đường xa, tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp thầy trao đổi", thầy Tuấn kể.

Nhung còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, giành nhiều giải thưởng như Đảng viên trẻ, Cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu.

Bí quyết của Nhung là sắp xếp thời gian, công việc một cách linh hoạt, ưu tiên từng việc để hoàn thành. Trong học tập, Nhung chú ý nghe giảng, chủ động đặt câu hỏi với thầy cô để hiểu bài nhanh.

Nhung cùng các thầy trong nhóm nghiên cứu: GS Lê Anh Tuấn (bìa phải), TS Phạm Anh Tuấn, ThS Mai Quân Đoàn (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại chặng đường gần 5 năm qua, Nhung tự hào vì đã cố gắng hết mình.

"Lúc chọn học kỹ thuật, bố mẹ hỏi mình có thực sự muốn không. Mình đã nói muốn thử và luôn nghĩ có cố gắng thì không gì là không thể", Nhung kể. "Mình cảm ơn vì bố mẹ không nghi ngờ quyết định của mình".

Sau tốt nghiệp, Nhung sẽ học tiếp thạc sĩ để tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, sau đó sẽ tìm cơ hội du học.

Dương Tâm